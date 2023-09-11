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Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по районам Донецка - РИА Новости, 11.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:16 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/obstrel-1895597450.html
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по районам Донецка
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по районам Донецка - РИА Новости, 11.09.2023
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по районам Донецка
Украинские войска в 15.00 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:16
2023-09-11T15:16
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
нато
донецкая народная республика
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска в 15.00 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, с 14.40 за 20 минут украинские войска подвергли обстрелам Куйбышевский, Киевский и Петровский районы Донецка, а также Александровку, выпустив по ним в общей сложности девять снарядов из "натовской" артиллерии. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
донецк
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донецк, сцкк, нато, донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, НАТО, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по районам Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили три кассетных снаряда по районам Донецка

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramПоследствия детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса
Последствия детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Последствия детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска в 15.00 выпустили три кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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Кроме того, с 14.40 за 20 минут украинские войска подвергли обстрелам Куйбышевский, Киевский и Петровский районы Донецка, а также Александровку, выпустив по ним в общей сложности девять снарядов из "натовской" артиллерии.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкСЦККНАТОДонецкая Народная РеспубликаУкраинаПроисшествия
 
 
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