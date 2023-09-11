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В Ливии сообщили о более пяти тысяч пропавших без вести после наводнений - РИА Новости, 12.09.2023
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20:46 11.09.2023 (обновлено: 09:46 12.09.2023)
https://ria.ru/20230911/navodnenie-1895681590.html
В Ливии сообщили о более пяти тысяч пропавших без вести после наводнений
В Ливии сообщили о более пяти тысяч пропавших без вести после наводнений - РИА Новости, 12.09.2023
В Ливии сообщили о более пяти тысяч пропавших без вести после наводнений
Пять-шесть тысяч человек пропали без вести из-за наводнений в городе Дерна на востоке Ливии, заявил РИА Новости официальный представитель Ливийской национальной РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-11T20:46
2023-09-12T09:46
в мире
дерна (муниципалитет)
ливия
сирт (муниципалитет)
ахмед аль-мисмари
происшествия
наводнение
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БЕНГАЗИ (Ливия), 11 сен - РИА Новости. Пять-шесть тысяч человек пропали без вести из-за наводнений в городе Дерна на востоке Ливии, заявил РИА Новости официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари. Ранее Усама Хамад, глава назначенного ливийским парламентом правительства, базирующегося в городе Сирт, заявил, что число жертв наводнений в Дерне превысило две тысячи человек. "От пяти до шести тысяч человек пропали без вести в городе Дерна из-за наводнений", - сказал аль-Мисмари. Как сообщили ранее ливийские СМИ, в воскресенье из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В связи с проливными дождями в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями городах был введен комендантский час. Ранее "Даниэль" обрушился на Грецию, с 4 сентября по всей стране шли сильнейшие ливни. Газета Ekathimerini сообщала, что число жертв циклона в стране выросло до 14 человек, еще трое считаются пропавшими без вести. Ожидается, что в понедельник "Даниэль" достигнет средиземноморского побережья Египта.
https://ria.ru/20230908/dana-1895082194.html
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дерна (муниципалитет)
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в мире, дерна (муниципалитет), ливия, сирт (муниципалитет), ахмед аль-мисмари, происшествия, наводнение
В мире, Дерна (муниципалитет), Ливия, Сирт (муниципалитет), Ахмед аль-Мисмари, Происшествия, Наводнение
В Ливии сообщили о более пяти тысяч пропавших без вести после наводнений

В Ливии после наводнений пять-шесть тысяч человек пропали без вести

© AP Photo / Libyan governmentПоследствия циклона "Даниэль" в Дерне, Ливия. 11 сентября 2023
Последствия циклона Даниэль в Дерне, Ливия. 11 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Libyan government
Последствия циклона "Даниэль" в Дерне, Ливия. 11 сентября 2023
Читать ria.ru в
БЕНГАЗИ (Ливия), 11 сен - РИА Новости. Пять-шесть тысяч человек пропали без вести из-за наводнений в городе Дерна на востоке Ливии, заявил РИА Новости официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари.
Ранее Усама Хамад, глава назначенного ливийским парламентом правительства, базирующегося в городе Сирт, заявил, что число жертв наводнений в Дерне превысило две тысячи человек.
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"От пяти до шести тысяч человек пропали без вести в городе Дерна из-за наводнений", - сказал аль-Мисмари.
Как сообщили ранее ливийские СМИ, в воскресенье из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В связи с проливными дождями в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями городах был введен комендантский час.
Ранее "Даниэль" обрушился на Грецию, с 4 сентября по всей стране шли сильнейшие ливни. Газета Ekathimerini сообщала, что число жертв циклона в стране выросло до 14 человек, еще трое считаются пропавшими без вести. Ожидается, что в понедельник "Даниэль" достигнет средиземноморского побережья Египта.
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В миреДерна (муниципалитет)ЛивияСирт (муниципалитет)Ахмед аль-МисмариПроисшествияНаводнение
 
 
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