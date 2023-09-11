https://ria.ru/20230911/napadenie-1895503688.html

В ростовском хуторе госпитализировали пострадавшего при нападении на школу

В ростовском хуторе госпитализировали пострадавшего при нападении на школу - РИА Новости, 11.09.2023

В ростовском хуторе госпитализировали пострадавшего при нападении на школу

Один из трех пострадавших при нападении подростка в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области госпитализирован с ножевыми ранениями, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T10:50

2023-09-11T10:50

2023-09-11T10:50

происшествия

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Один из трех пострадавших при нападении подростка в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области госпитализирован с ножевыми ранениями, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. Ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что 15-летний ученик школы в хуторе Красный Десант, страдающий психическим заболеванием, напал с ножом на взрослых при попытке зайти в учебное заведение. По данным следствия, пострадали две сотрудницы школы и родственник одного из учеников. "Папа школьницы получил ножевые ранения, его доставили в больницу. Еще две пострадавшие - учительница и вахтерша - получили порезы рук и от госпитализации отказались", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230911/shkola-1895472349.html

ростовская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, ростовская область, василий голубев