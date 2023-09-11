https://ria.ru/20230911/napadenie-1895503688.html
В ростовском хуторе госпитализировали пострадавшего при нападении на школу
В ростовском хуторе госпитализировали пострадавшего при нападении на школу - РИА Новости, 11.09.2023
В ростовском хуторе госпитализировали пострадавшего при нападении на школу
Один из трех пострадавших при нападении подростка в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области госпитализирован с ножевыми ранениями, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T10:50
2023-09-11T10:50
2023-09-11T10:50
происшествия
ростовская область
василий голубев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Один из трех пострадавших при нападении подростка в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области госпитализирован с ножевыми ранениями, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. Ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что 15-летний ученик школы в хуторе Красный Десант, страдающий психическим заболеванием, напал с ножом на взрослых при попытке зайти в учебное заведение. По данным следствия, пострадали две сотрудницы школы и родственник одного из учеников. "Папа школьницы получил ножевые ранения, его доставили в больницу. Еще две пострадавшие - учительница и вахтерша - получили порезы рук и от госпитализации отказались", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230911/shkola-1895472349.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, василий голубев
Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев
В ростовском хуторе госпитализировали пострадавшего при нападении на школу
В Ростовской области госпитализировали пострадавшего при нападении на школу
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Один из трех пострадавших при нападении подростка в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области госпитализирован с ножевыми ранениями, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что 15-летний ученик школы в хуторе Красный Десант, страдающий психическим заболеванием, напал с ножом на взрослых при попытке зайти в учебное заведение. По данным следствия, пострадали две сотрудницы школы и родственник одного из учеников.
"Папа школьницы получил ножевые ранения, его доставили в больницу. Еще две пострадавшие - учительница и вахтерша - получили порезы рук и от госпитализации отказались", - сказал собеседник агентства.
Дети не пострадали при нападении подростка на ростовскую школу