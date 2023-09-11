Рейтинг@Mail.ru
В ростовском хуторе госпитализировали пострадавшего при нападении на школу - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/napadenie-1895503688.html
В ростовском хуторе госпитализировали пострадавшего при нападении на школу
В ростовском хуторе госпитализировали пострадавшего при нападении на школу - РИА Новости, 11.09.2023
В ростовском хуторе госпитализировали пострадавшего при нападении на школу
Один из трех пострадавших при нападении подростка в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области госпитализирован с ножевыми ранениями, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T10:50
2023-09-11T10:50
происшествия
ростовская область
василий голубев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Один из трех пострадавших при нападении подростка в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области госпитализирован с ножевыми ранениями, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. Ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что 15-летний ученик школы в хуторе Красный Десант, страдающий психическим заболеванием, напал с ножом на взрослых при попытке зайти в учебное заведение. По данным следствия, пострадали две сотрудницы школы и родственник одного из учеников. "Папа школьницы получил ножевые ранения, его доставили в больницу. Еще две пострадавшие - учительница и вахтерша - получили порезы рук и от госпитализации отказались", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230911/shkola-1895472349.html
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, василий голубев
Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев
В ростовском хуторе госпитализировали пострадавшего при нападении на школу

В Ростовской области госпитализировали пострадавшего при нападении на школу

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Один из трех пострадавших при нападении подростка в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области госпитализирован с ножевыми ранениями, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что 15-летний ученик школы в хуторе Красный Десант, страдающий психическим заболеванием, напал с ножом на взрослых при попытке зайти в учебное заведение. По данным следствия, пострадали две сотрудницы школы и родственник одного из учеников.
"Папа школьницы получил ножевые ранения, его доставили в больницу. Еще две пострадавшие - учительница и вахтерша - получили порезы рук и от госпитализации отказались", - сказал собеседник агентства.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Дети не пострадали при нападении подростка на ростовскую школу
Вчера, 08:40
 
ПроисшествияРостовская областьВасилий Голубев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала