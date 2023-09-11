https://ria.ru/20230911/mid-1895538749.html

МИД Ирана сообщил об обмене проектом соглашения о сотрудничестве с Россией

МИД Ирана сообщил об обмене проектом соглашения о сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 11.09.2023

МИД Ирана сообщил об обмене проектом соглашения о сотрудничестве с Россией

Иран и Россия обменялись проектом всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве, текст документа находится на рассмотрении рабочих групп, заявил официальный... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:40

2023-09-11T12:40

2023-09-11T12:48

в мире

россия

иран

тегеран (город)

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677258_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_fbb37017641a756ac18f3f07310eb1c8.jpg

ТЕГЕРАН, 11 сен – РИА Новости. Иран и Россия обменялись проектом всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве, текст документа находится на рассмотрении рабочих групп, заявил официальный представитель МИД Исламской республики Насер Канаани. "С Россией налажено сотрудничество в различных сферах, таких как спорт, искусство, туризм и так далее. Для того, чтобы процесс сотрудничества между двумя странами имел комплексный характер, и чтобы обе стороны сотрудничали на основе общего плана, между двумя странами ведутся переговоры по подготовке всеобъемлющего соглашения", - сказал Канаани. Он отметил, что Тегеран и Москва уже обменялись проектом всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве. "Проект сейчас дорабатывается в рабочих группах двух стран. Как только проект документа будет согласован, будет проведена подготовка к подписанию нового всеобъемлющего документа", - уточнил иранский дипломат.

https://ria.ru/20230907/sberbank-1894663672.html

https://ria.ru/20230907/iran-1894683060.html

россия

иран

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, иран, тегеран (город), политика