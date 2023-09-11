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МИД Ирана сообщил об обмене проектом соглашения о сотрудничестве с Россией
МИД Ирана сообщил об обмене проектом соглашения о сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 11.09.2023
МИД Ирана сообщил об обмене проектом соглашения о сотрудничестве с Россией
Иран и Россия обменялись проектом всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве, текст документа находится на рассмотрении рабочих групп, заявил официальный... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:40
2023-09-11T12:40
2023-09-11T12:48
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ТЕГЕРАН, 11 сен – РИА Новости. Иран и Россия обменялись проектом всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве, текст документа находится на рассмотрении рабочих групп, заявил официальный представитель МИД Исламской республики Насер Канаани. "С Россией налажено сотрудничество в различных сферах, таких как спорт, искусство, туризм и так далее. Для того, чтобы процесс сотрудничества между двумя странами имел комплексный характер, и чтобы обе стороны сотрудничали на основе общего плана, между двумя странами ведутся переговоры по подготовке всеобъемлющего соглашения", - сказал Канаани. Он отметил, что Тегеран и Москва уже обменялись проектом всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве. "Проект сейчас дорабатывается в рабочих группах двух стран. Как только проект документа будет согласован, будет проведена подготовка к подписанию нового всеобъемлющего документа", - уточнил иранский дипломат.
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в мире, россия, иран, тегеран (город), политика
В мире, Россия, Иран, Тегеран (город), Политика
МИД Ирана сообщил об обмене проектом соглашения о сотрудничестве с Россией
МИД Ирана: Россия и Иран обменялись проектом всеобъемлющего соглашения
ТЕГЕРАН, 11 сен – РИА Новости. Иран и Россия обменялись проектом всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве, текст документа находится на рассмотрении рабочих групп, заявил официальный представитель МИД Исламской республики Насер Канаани.
"С Россией налажено сотрудничество в различных сферах, таких как спорт, искусство, туризм и так далее. Для того, чтобы процесс сотрудничества между двумя странами имел комплексный характер, и чтобы обе стороны сотрудничали на основе общего плана, между двумя странами ведутся переговоры по подготовке всеобъемлющего соглашения", - сказал Канаани.
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Он отметил, что Тегеран
и Москва
уже обменялись проектом всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве.
"Проект сейчас дорабатывается в рабочих группах двух стран. Как только проект документа будет согласован, будет проведена подготовка к подписанию нового всеобъемлющего документа", - уточнил иранский дипломат.
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