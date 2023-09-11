https://ria.ru/20230911/medvezhata-1895529891.html

В Приморье готовятся выпустить в дикую природу спасенных медвежат-сирот

В Приморье готовятся выпустить в дикую природу спасенных медвежат-сирот - РИА Новости, 11.09.2023

В Приморье готовятся выпустить в дикую природу спасенных медвежат-сирот

Пять медвежат-сирот, которых с недельного возраста выхаживали в Приморье, смогут выжить в дикой природе, найти себе пищу и убежище, заверил в Telegram-канале... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:08

2023-09-11T12:08

2023-09-11T12:08

хорошие новости

общество

россия

центр "амурский тигр"

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Пять медвежат-сирот, которых с недельного возраста выхаживали в Приморье, смогут выжить в дикой природе, найти себе пищу и убежище, заверил в Telegram-канале центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр"). Медвежата-сироты поступили в центр почти в недельном возрасте. Центр сообщил, что сейчас их готовят к выпуску в природу. Приморцы забеспокоились, смогут ли они выжить в лесу. "Все животные, которые проходят реабилитацию в нашем центре, выпускаются в природу только в случае, если специалисты уверены, что они готовы к самостоятельной жизни в лесу... В центре мы стараемся создать условия, приближенные к естественным, и оцениваем навыки животных, которые необходимы для выживания. Медвежата выращиваются по специальной методике, которая применяется на практике уже более 20 лет", - говорится в сообщении. Как отмечают специалисты, выпускают только здоровых зверей, готовых вернуться в природу. Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию около 20 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировалось, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, которых после восстановления выпускают в лес. Центр работает при поддержке Фонда президентских грантов, Центра "Амурский тигр", WWF России и на пожертвования частных лиц и организаций.

https://ria.ru/20230612/medvezhonok-1877694475.html

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приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, центр "амурский тигр", приморский край