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В Марокко начали сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим при землетрясении - РИА Новости, 11.09.2023
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17:35 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/marokko-1895633491.html
В Марокко начали сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим при землетрясении
В Марокко начали сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим при землетрясении - РИА Новости, 11.09.2023
В Марокко начали сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим при землетрясении
Жители Марокко массово сдают кровь для помощи пострадавшим от землетрясения согражданам, центры переливания крови переполнены желающими стать донорами, сообщает РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T17:35
2023-09-11T17:35
в мире
марокко
марракеш
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МАРРАКЕШ, 11 сен - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Жители Марокко массово сдают кровь для помощи пострадавшим от землетрясения согражданам, центры переливания крови переполнены желающими стать донорами, сообщает корреспондент РИА Новости. У центральной станции переливания крови в Марракеше очередь. Люди, несмотря на жару, отстаивают по несколько часов чтобы попытаться сдать кровь для пострадавших при землетрясении жителей как города, так и деревень соседнего района Аль-Хауз - наиболее пострадавшего от разрушительного землетрясения. По словам сотрудников станции, за несколько суток донорами в Марракеше стали уже несколько тысяч человек. "У нас около 3 тысяч человек пожелали стать донорами, но пока что мы приняли чуть более двух тысяч. Часть из тех, кому по каким-либо причинам было отказано, ввиду возраста или других обстоятельств, все равно рассчитывают помочь. И такая ситуация по всему Марокко", - говорит один из сотрудников станции по имени Амин. Среди желающих сдать кровь пострадавшим и местные знаменитости – игроки марракешских футбольных клубов. Землетрясение, или национальная трагедия, как говорят сами марокканцы, в эти дни объединила всех жителей страны. "Марокко объединилось. Здесь и молодые и пожилые люди, все хоть как-то хотят помочь пострадавшим от землетрясения", - говорит местный житель Мустафа Куртас. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Очаг располагался в 80 километрах от Марракеша на глубине 10 километров. Затем последовали как минимум четыре афтершока магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. По последним данным МВД Марокко, жертвами стихийного бедствия стали 2497 человек, еще примерно столько же пострадали. Король Мухаммед VI объявил в Марокко трехдневный траур.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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в мире, марокко, марракеш
В мире, Марокко, Марракеш
В Марокко начали сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим при землетрясении

Жители Марокко массово сдают кровь, чтобы помочь пострадавшим при землетрясении

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyПоследствия землетрясения в Марокко
Последствия землетрясения в Марокко - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Последствия землетрясения в Марокко
Читать ria.ru в
МАРРАКЕШ, 11 сен - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Жители Марокко массово сдают кровь для помощи пострадавшим от землетрясения согражданам, центры переливания крови переполнены желающими стать донорами, сообщает корреспондент РИА Новости.
У центральной станции переливания крови в Марракеше очередь. Люди, несмотря на жару, отстаивают по несколько часов чтобы попытаться сдать кровь для пострадавших при землетрясении жителей как города, так и деревень соседнего района Аль-Хауз - наиболее пострадавшего от разрушительного землетрясения.
По словам сотрудников станции, за несколько суток донорами в Марракеше стали уже несколько тысяч человек.
"У нас около 3 тысяч человек пожелали стать донорами, но пока что мы приняли чуть более двух тысяч. Часть из тех, кому по каким-либо причинам было отказано, ввиду возраста или других обстоятельств, все равно рассчитывают помочь. И такая ситуация по всему Марокко", - говорит один из сотрудников станции по имени Амин.
Среди желающих сдать кровь пострадавшим и местные знаменитости – игроки марракешских футбольных клубов. Землетрясение, или национальная трагедия, как говорят сами марокканцы, в эти дни объединила всех жителей страны.
"Марокко объединилось. Здесь и молодые и пожилые люди, все хоть как-то хотят помочь пострадавшим от землетрясения", - говорит местный житель Мустафа Куртас.
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Очаг располагался в 80 километрах от Марракеша на глубине 10 километров. Затем последовали как минимум четыре афтершока магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. По последним данным МВД Марокко, жертвами стихийного бедствия стали 2497 человек, еще примерно столько же пострадали. Король Мухаммед VI объявил в Марокко трехдневный траур.
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