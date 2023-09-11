https://ria.ru/20230911/magazin-1895568885.html
В Москве закрыли овощной магазин после скандала со "смертью от арбуза"
В Москве закрыли овощной магазин после скандала со "смертью от арбуза" - РИА Новости, 11.09.2023
В Москве закрыли овощной магазин после скандала со "смертью от арбуза"
Магазин "Фруктовый рай" у метро "Спортивная" сейчас закрыт: именно там москвичка могла купить арбуз, после употребления которого скончалась, передает... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:49
2023-09-11T13:49
2023-09-11T14:27
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Магазин "Фруктовый рай" у метро "Спортивная" сейчас закрыт: именно там москвичка могла купить арбуз, после употребления которого скончалась, передает корреспондент РИА Новости. В магазине опущены металлические жалюзи. Возле палатки лежат две коробки с яблоками и сливами. Тем не менее корреспонденту РИА Новости удалось поговорить с продавщицей: по ее словам, всю продукцию торговая точка закупает на оптовом рынке. "Они все из "Фуд-сити" [крупнейший в Москве оптовый рынок овощей и фруктов]", — рассказала продавщица, отметив, что погибшая женщина могла купить ягоду не в их магазине. По словам собеседницы агентства, сотрудники сами употребляют в пищу продукцию магазина, "сами кушаем эти арбузы", и ни на какие проблемы не жалуются. Магазин, отметила она, работает уже 10 лет. Сотрудники соседней палатки, где продают шаурму и хот-доги, рассказали РИА Новости, что каждый день покупали во "Фруктовом рае" фрукты и овощи, и "никаких проблем не было". "Женщина вообще вчера арбуз ела, все с ней хорошо", - заявил агентству один из работников, упомянув свою коллегу. О смерти жительницы района Хамовники после употребления арбуза ранее в понедельник сообщил столичный главк СК РФ и прокуратура. По данным ведомств, женщина была хронически больна, а никто из ее родственников, также евших арбуз, на проблемы со здоровьем не жаловался. Позднее Следственный комитет назвал предварительной причиной смерти женщины острую сердечную недостаточность. Признаков отравления каким-либо веществом не обнаружено.
https://ria.ru/20230911/arbuz-1895530579.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Москва, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве закрыли овощной магазин после скандала со "смертью от арбуза"
В Москве закрыли овощной магазин из-за смерти женщины после употребления арбуза
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Магазин "Фруктовый рай" у метро "Спортивная" сейчас закрыт: именно там москвичка могла купить арбуз, после употребления которого скончалась, передает корреспондент РИА Новости.
В магазине опущены металлические жалюзи. Возле палатки лежат две коробки с яблоками и сливами.
Тем не менее корреспонденту РИА Новости удалось поговорить с продавщицей: по ее словам, всю продукцию торговая точка закупает на оптовом рынке.
"Они все из "Фуд-сити" [крупнейший в Москве оптовый рынок овощей и фруктов]", — рассказала продавщица, отметив, что погибшая женщина могла купить ягоду не в их магазине.
По словам собеседницы агентства, сотрудники сами употребляют в пищу продукцию магазина, "сами кушаем эти арбузы", и ни на какие проблемы не жалуются. Магазин, отметила она, работает уже 10 лет.
Сотрудники соседней палатки, где продают шаурму и хот-доги, рассказали РИА Новости, что каждый день покупали во "Фруктовом рае" фрукты и овощи, и "никаких проблем не было".
"Женщина вообще вчера арбуз ела, все с ней хорошо", - заявил агентству один из работников, упомянув свою коллегу.
О смерти жительницы района Хамовники после употребления арбуза ранее в понедельник сообщил столичный главк СК РФ
и прокуратура. По данным ведомств, женщина была хронически больна, а никто из ее родственников, также евших арбуз, на проблемы со здоровьем не жаловался.
Позднее Следственный комитет назвал предварительной причиной смерти женщины острую сердечную недостаточность. Признаков отравления каким-либо веществом не обнаружено.
Стали известны подробности смерти москвички, съевшей арбуз