В Кузбассе создадут новый индустриальный парк по переработке ТКО
В Кузбассе создадут индустриальный парк "Пригородный" по переработке ТКО
© Администрация правительства КузбассаГубернатор Кузбасса Сергей Цивилев и директор ООО УК "Экоимпульс" Сергей Гутов подписали соглашение о создании индустриального парка "Пригородный"
© Администрация правительства Кузбасса
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и директор ООО УК "Экоимпульс" Сергей Гутов подписали соглашение о создании индустриального парка "Пригородный"
КЕМЕРОВО, 11 сен – РИА Новости. В Кузбассе будет создан новый индустриальный парк по переработке ТКО, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
"Сегодня на площадке VIII Восточного экономического форума губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и директор ООО УК "Экоимпульс" Сергей Гутов подписали соглашение о создании индустриального парка "Пригородный" в одноименном поселке Кемеровского муниципального округа", – говорится в сообщении.
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"Создание индустриального парка "Пригородный" повысит инвестиционную привлекательность Кузбасса и даст старт комплексному развитию территории. Будут созданы более 300 рабочих мест, в рамках соглашения сотрудников обеспечат новым жильем. К тому же запуск дополнительных современных производств по переработке твердых бытовых отходов позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в регионе", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Уточняется, что в индустриальном парке на льготных условиях будут работать компании, занимающиеся сбором, сортировкой, утилизацией твердых коммунальных отходов, а также производством продукции из вторичного сырья.
© Администрация правительства КузбассаГубернатор Кузбасса Сергей Цивилев и директор ООО УК "Экоимпульс" Сергей Гутов подписали соглашение о создании индустриального парка "Пригородный"
© Администрация правительства Кузбасса
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и директор ООО УК "Экоимпульс" Сергей Гутов подписали соглашение о создании индустриального парка "Пригородный"
Инвестор планирует вложить около 650 миллионов рублей в инженерную инфраструктуру, что позволит создать условия для реализации инвестиционных проектов на сумму 10 миллиардов рублей. Производственные здания и коммуникации будут созданы под запросы резидентов.
Отмечается, что ООО УК "Экоимпульс" уже получило заявки на размещение производства по переработке 240 тысяч тонн макулатуры в год в картон, по выпуску упаковки из гофрокартона мощностью 180 миллионов квадратных метров в год.
Первый индустриальный парк Кузбасса "Западный" был создан в Кемерове в 2018 году на базе действующей промышленной площадки. В парке размещены 6 резидентов, в том числе завод "Кузбасский СКАРАБЕЙ" — одно из крупнейших предприятий по переработке макулатуры в СФО. Индустриальный парк расположен в непосредственной близости от федеральной трассы Р-255 "Сибирь", что делает удобными грузоперевозки сырья и готовой продукции автомобильным транспортом. Также к парку подходит железнодорожная ветка.