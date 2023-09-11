https://ria.ru/20230911/kuzbass-1895568733.html

В Кузбассе создадут новый индустриальный парк по переработке ТКО

В Кузбассе создадут новый индустриальный парк по переработке ТКО - РИА Новости, 11.09.2023

В Кузбассе создадут новый индустриальный парк по переработке ТКО

В Кузбассе будет создан новый индустриальный парк по переработке ТКО, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:49

2023-09-11T13:49

2023-09-11T13:49

кемерово

сергей цивилев

кемеровская область

вэф-2023

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КЕМЕРОВО, 11 сен – РИА Новости. В Кузбассе будет создан новый индустриальный парк по переработке ТКО, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Сегодня на площадке VIII Восточного экономического форума губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и директор ООО УК "Экоимпульс" Сергей Гутов подписали соглашение о создании индустриального парка "Пригородный" в одноименном поселке Кемеровского муниципального округа", – говорится в сообщении. "Создание индустриального парка "Пригородный" повысит инвестиционную привлекательность Кузбасса и даст старт комплексному развитию территории. Будут созданы более 300 рабочих мест, в рамках соглашения сотрудников обеспечат новым жильем. К тому же запуск дополнительных современных производств по переработке твердых бытовых отходов позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в регионе", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Уточняется, что в индустриальном парке на льготных условиях будут работать компании, занимающиеся сбором, сортировкой, утилизацией твердых коммунальных отходов, а также производством продукции из вторичного сырья. Инвестор планирует вложить около 650 миллионов рублей в инженерную инфраструктуру, что позволит создать условия для реализации инвестиционных проектов на сумму 10 миллиардов рублей. Производственные здания и коммуникации будут созданы под запросы резидентов. Отмечается, что ООО УК "Экоимпульс" уже получило заявки на размещение производства по переработке 240 тысяч тонн макулатуры в год в картон, по выпуску упаковки из гофрокартона мощностью 180 миллионов квадратных метров в год. Первый индустриальный парк Кузбасса "Западный" был создан в Кемерове в 2018 году на базе действующей промышленной площадки. В парке размещены 6 резидентов, в том числе завод "Кузбасский СКАРАБЕЙ" — одно из крупнейших предприятий по переработке макулатуры в СФО. Индустриальный парк расположен в непосредственной близости от федеральной трассы Р-255 "Сибирь", что делает удобными грузоперевозки сырья и готовой продукции автомобильным транспортом. Также к парку подходит железнодорожная ветка.

https://ria.ru/20230911/vef-1895498565.html

кемерово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кемерово, сергей цивилев, кемеровская область, вэф-2023