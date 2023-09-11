Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе создадут новый индустриальный парк по переработке ТКО - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/kuzbass-1895568733.html
В Кузбассе создадут новый индустриальный парк по переработке ТКО
В Кузбассе создадут новый индустриальный парк по переработке ТКО - РИА Новости, 11.09.2023
В Кузбассе создадут новый индустриальный парк по переработке ТКО
В Кузбассе будет создан новый индустриальный парк по переработке ТКО, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:49
2023-09-11T13:49
кемерово
сергей цивилев
кемеровская область
вэф-2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895567686_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_82cf15cb0620394d345b781e148ca1cb.jpg
КЕМЕРОВО, 11 сен – РИА Новости. В Кузбассе будет создан новый индустриальный парк по переработке ТКО, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Сегодня на площадке VIII Восточного экономического форума губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и директор ООО УК "Экоимпульс" Сергей Гутов подписали соглашение о создании индустриального парка "Пригородный" в одноименном поселке Кемеровского муниципального округа", – говорится в сообщении. "Создание индустриального парка "Пригородный" повысит инвестиционную привлекательность Кузбасса и даст старт комплексному развитию территории. Будут созданы более 300 рабочих мест, в рамках соглашения сотрудников обеспечат новым жильем. К тому же запуск дополнительных современных производств по переработке твердых бытовых отходов позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в регионе", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Уточняется, что в индустриальном парке на льготных условиях будут работать компании, занимающиеся сбором, сортировкой, утилизацией твердых коммунальных отходов, а также производством продукции из вторичного сырья. Инвестор планирует вложить около 650 миллионов рублей в инженерную инфраструктуру, что позволит создать условия для реализации инвестиционных проектов на сумму 10 миллиардов рублей. Производственные здания и коммуникации будут созданы под запросы резидентов. Отмечается, что ООО УК "Экоимпульс" уже получило заявки на размещение производства по переработке 240 тысяч тонн макулатуры в год в картон, по выпуску упаковки из гофрокартона мощностью 180 миллионов квадратных метров в год. Первый индустриальный парк Кузбасса "Западный" был создан в Кемерове в 2018 году на базе действующей промышленной площадки. В парке размещены 6 резидентов, в том числе завод "Кузбасский СКАРАБЕЙ" — одно из крупнейших предприятий по переработке макулатуры в СФО. Индустриальный парк расположен в непосредственной близости от федеральной трассы Р-255 "Сибирь", что делает удобными грузоперевозки сырья и готовой продукции автомобильным транспортом. Также к парку подходит железнодорожная ветка.
https://ria.ru/20230911/vef-1895498565.html
кемерово
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895567686_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a0e36f95c65bdee308261f6e187af1fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кемерово, сергей цивилев, кемеровская область, вэф-2023
Кемерово, Сергей Цивилев, Кемеровская область, ВЭФ-2023
В Кузбассе создадут новый индустриальный парк по переработке ТКО

В Кузбассе создадут индустриальный парк "Пригородный" по переработке ТКО

© Администрация правительства КузбассаГубернатор Кузбасса Сергей Цивилев и директор ООО УК "Экоимпульс" Сергей Гутов подписали соглашение о создании индустриального парка "Пригородный"
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и директор ООО УК Экоимпульс Сергей Гутов подписали соглашение о создании индустриального парка Пригородный
© Администрация правительства Кузбасса
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и директор ООО УК "Экоимпульс" Сергей Гутов подписали соглашение о создании индустриального парка "Пригородный"
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 11 сен – РИА Новости. В Кузбассе будет создан новый индустриальный парк по переработке ТКО, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
"Сегодня на площадке VIII Восточного экономического форума губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и директор ООО УК "Экоимпульс" Сергей Гутов подписали соглашение о создании индустриального парка "Пригородный" в одноименном поселке Кемеровского муниципального округа", – говорится в сообщении.
«
"Создание индустриального парка "Пригородный" повысит инвестиционную привлекательность Кузбасса и даст старт комплексному развитию территории. Будут созданы более 300 рабочих мест, в рамках соглашения сотрудников обеспечат новым жильем. К тому же запуск дополнительных современных производств по переработке твердых бытовых отходов позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в регионе", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Уточняется, что в индустриальном парке на льготных условиях будут работать компании, занимающиеся сбором, сортировкой, утилизацией твердых коммунальных отходов, а также производством продукции из вторичного сырья.
© Администрация правительства КузбассаГубернатор Кузбасса Сергей Цивилев и директор ООО УК "Экоимпульс" Сергей Гутов подписали соглашение о создании индустриального парка "Пригородный"
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и директор ООО УК Экоимпульс Сергей Гутов подписали соглашение о создании индустриального парка Пригородный
© Администрация правительства Кузбасса
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и директор ООО УК "Экоимпульс" Сергей Гутов подписали соглашение о создании индустриального парка "Пригородный"
Инвестор планирует вложить около 650 миллионов рублей в инженерную инфраструктуру, что позволит создать условия для реализации инвестиционных проектов на сумму 10 миллиардов рублей. Производственные здания и коммуникации будут созданы под запросы резидентов.
Отмечается, что ООО УК "Экоимпульс" уже получило заявки на размещение производства по переработке 240 тысяч тонн макулатуры в год в картон, по выпуску упаковки из гофрокартона мощностью 180 миллионов квадратных метров в год.
Первый индустриальный парк Кузбасса "Западный" был создан в Кемерове в 2018 году на базе действующей промышленной площадки. В парке размещены 6 резидентов, в том числе завод "Кузбасский СКАРАБЕЙ" — одно из крупнейших предприятий по переработке макулатуры в СФО. Индустриальный парк расположен в непосредственной близости от федеральной трассы Р-255 "Сибирь", что делает удобными грузоперевозки сырья и готовой продукции автомобильным транспортом. Также к парку подходит железнодорожная ветка.
Цивилев открыл стенд Большая Сибирь на Восточном экономическом форуме
Цивилев открыл стенд "Большая Сибирь" на Восточном экономическом форуме
Вчера, 10:26
 
КемеровоСергей ЦивилевКемеровская областьВЭФ-2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала