https://ria.ru/20230911/kontserty-1895588123.html

Виртуальный концертный зал открылся в ДК "Металлург" в Оренбуржье

Виртуальный концертный зал открылся в ДК "Металлург" в Оренбуржье - РИА Новости, 11.09.2023

Виртуальный концертный зал открылся в ДК "Металлург" в Оренбуржье

В Доме культуры "Металлург" города Медногорск открылся виртуальный концертный зал, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T14:58

2023-09-11T14:58

2023-09-11T14:58

оренбургская область

оренбургская область

культура

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ОРЕНБУРГ, 11 сен - РИА Новости. В Доме культуры "Металлург" города Медногорск открылся виртуальный концертный зал, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. Теперь местные жители смогут в режиме реального времени смотреть и слушать концерты симфонических оркестров, оперы, мюзиклы и литературно-музыкальные постановки ведущих творчески площадок мира. Всего зрительный зал вмещает 416 гостей. По информации пресс-службы, в Оренбуржье теперь работают 11 виртуальных концертных залов. Еще один откроется в конце сентября в Соль-Илецком городском округе. Это завершающий этап регионального проекта: такие залы будут размещаться во всех городах и городских округах области. Оренбуржье стало одним из первых регионов, в котором в рамках федерального проекта "Цифровая культура" нацпроекта "Культура" появились виртуальные концертные залы. В 2020 году они были открыты в ДК "Юбилейный" в Абдулино, ДК "Криолит" Кувандыка, детских школах искусств Гая, Новотроицка и Орска. В 2021 году площадки начали работу в ДК им. Г. Тукая в Бугуруслане, Оренбургском институте искусств им. Л. и М. Ростроповичей. В 2022 году - в ДК "Машиностроитель" Бузулука, детской школе искусств в Ясненском городском округе, ДШИ "Лира" в Сорочинском городском округе. За это время свыше 54 тысяч жителей региона всех возрастов посмотрели 720 трансляций, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230901/kinofestival-1893568316.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, культура