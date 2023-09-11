https://ria.ru/20230911/kontserty-1895588123.html
Виртуальный концертный зал открылся в ДК "Металлург" в Оренбуржье
Виртуальный концертный зал открылся в ДК "Металлург" в Оренбуржье - РИА Новости, 11.09.2023
Виртуальный концертный зал открылся в ДК "Металлург" в Оренбуржье
В Доме культуры "Металлург" города Медногорск открылся виртуальный концертный зал, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:58
2023-09-11T14:58
2023-09-11T14:58
оренбургская область
оренбургская область
культура
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ОРЕНБУРГ, 11 сен - РИА Новости. В Доме культуры "Металлург" города Медногорск открылся виртуальный концертный зал, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. Теперь местные жители смогут в режиме реального времени смотреть и слушать концерты симфонических оркестров, оперы, мюзиклы и литературно-музыкальные постановки ведущих творчески площадок мира. Всего зрительный зал вмещает 416 гостей. По информации пресс-службы, в Оренбуржье теперь работают 11 виртуальных концертных залов. Еще один откроется в конце сентября в Соль-Илецком городском округе. Это завершающий этап регионального проекта: такие залы будут размещаться во всех городах и городских округах области. Оренбуржье стало одним из первых регионов, в котором в рамках федерального проекта "Цифровая культура" нацпроекта "Культура" появились виртуальные концертные залы. В 2020 году они были открыты в ДК "Юбилейный" в Абдулино, ДК "Криолит" Кувандыка, детских школах искусств Гая, Новотроицка и Орска. В 2021 году площадки начали работу в ДК им. Г. Тукая в Бугуруслане, Оренбургском институте искусств им. Л. и М. Ростроповичей. В 2022 году - в ДК "Машиностроитель" Бузулука, детской школе искусств в Ясненском городском округе, ДШИ "Лира" в Сорочинском городском округе. За это время свыше 54 тысяч жителей региона всех возрастов посмотрели 720 трансляций, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230901/kinofestival-1893568316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, культура
Оренбургская область, Оренбургская область, Культура
ОРЕНБУРГ, 11 сен - РИА Новости. В Доме культуры "Металлург" города Медногорск открылся виртуальный концертный зал, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
Теперь местные жители смогут в режиме реального времени смотреть и слушать концерты симфонических оркестров, оперы, мюзиклы и литературно-музыкальные постановки ведущих творчески площадок мира. Всего зрительный зал вмещает 416 гостей.
По информации пресс-службы, в Оренбуржье теперь работают 11 виртуальных концертных залов. Еще один откроется в конце сентября в Соль-Илецком городском округе. Это завершающий этап регионального проекта: такие залы будут размещаться во всех городах и городских округах области.
Оренбуржье стало одним из первых регионов, в котором в рамках федерального проекта "Цифровая культура" нацпроекта "Культура" появились виртуальные концертные залы. В 2020 году они были открыты в ДК "Юбилейный" в Абдулино
, ДК "Криолит" Кувандыка, детских школах искусств Гая
, Новотроицка
и Орска
. В 2021 году площадки начали работу в ДК им. Г. Тукая в Бугуруслане
, Оренбургском институте искусств им. Л. и М. Ростроповичей. В 2022 году - в ДК "Машиностроитель" Бузулука, детской школе искусств в Ясненском городском округе, ДШИ "Лира" в Сорочинском городском округе. За это время свыше 54 тысяч жителей региона всех возрастов посмотрели 720 трансляций, добавили в пресс-службе.
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