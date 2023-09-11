https://ria.ru/20230911/klychkov-1895438394.html

Орловский губернатор Клычков лидирует на выборах с 81,31 процента голосов

Орловский губернатор Клычков лидирует на выборах с 81,31 процента голосов - РИА Новости, 11.09.2023

Орловский губернатор Клычков лидирует на выборах с 81,31 процента голосов

Действующий глава Орловской области Андрей Клычков лидирует на выборах губернатора с 81,31% голосов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ после обработки 83,31%... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T03:22

2023-09-11T03:22

2023-09-11T03:33

политика

орловская область

россия

андрей клычков

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Орловской области Андрей Клычков лидирует на выборах губернатора с 81,31% голосов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ после обработки 83,31% протоколов. Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, Клычков от КПРФ набрал 81,31% голосов, кандидат от ЛДПР Владислав Числов - 8,79%, Светлана Ковалева от партии "Новые люди" - 7,48%. Клычков впервые был избран губернатором Орловской области в сентябре 2018 года.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

политика, орловская область, россия, андрей клычков, единый день голосования в россии — 2023