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"Что? Где? Когда?" покажут на Первом канале 24 сентября - РИА Новости, 11.09.2023
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21:00 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/kanal-1895682854.html
"Что? Где? Когда?" покажут на Первом канале 24 сентября
"Что? Где? Когда?" покажут на Первом канале 24 сентября - РИА Новости, 11.09.2023
"Что? Где? Когда?" покажут на Первом канале 24 сентября
Игры Осенней серии "Что? Где? Когда?" начнутся на Первом канале с 24 сентября, сообщил Первый канал. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T21:00
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россия
международная ассоциация клубов "что? где? когда?"
первый канал (телеканал)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Игры Осенней серии "Что? Где? Когда?" начнутся на Первом канале с 24 сентября, сообщил Первый канал. "Игры Осенней серии "Что? Где? Когда?" пройдут на Первом канале, начиная с 24 сентября, в 22:35. Осенняя серия "Что? Где? Когда?" будет состоять из пяти игр", - говорится в сообщении. Отмечается, что команды, которые покажут в играх Осенней серии лучший результат, получат возможность участвовать в Зимних играх, а это значит – смогут бороться за право играть в Финале года.
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россия, международная ассоциация клубов "что? где? когда?", первый канал (телеканал)
Россия, Международная ассоциация клубов "Что? Где? Когда?", Первый канал (телеканал)
"Что? Где? Когда?" покажут на Первом канале 24 сентября

Первый канал: "Что? Где? Когда?" покажут 24 сентября

© Фото : страница "Что? Где? Когда?" в FacebookВолчок из телеигры "Что? Где? Когда?"
Волчок из телеигры Что? Где? Когда? - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : страница "Что? Где? Когда?" в Facebook
Волчок из телеигры "Что? Где? Когда?". Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Игры Осенней серии "Что? Где? Когда?" начнутся на Первом канале с 24 сентября, сообщил Первый канал.
"Игры Осенней серии "Что? Где? Когда?" пройдут на Первом канале, начиная с 24 сентября, в 22:35. Осенняя серия "Что? Где? Когда?" будет состоять из пяти игр", - говорится в сообщении.
Отмечается, что команды, которые покажут в играх Осенней серии лучший результат, получат возможность участвовать в Зимних играх, а это значит – смогут бороться за право играть в Финале года.
Виртуальный концертный зал открылся в ДК Металлург в Оренбуржье - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Виртуальный концертный зал открылся в ДК "Металлург" в Оренбуржье
Вчера, 14:58
 
РоссияМеждународная ассоциация клубов "Что? Где? Когда?"Первый канал (телеканал)
 
 
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