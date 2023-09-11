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"Что? Где? Когда?" покажут на Первом канале 24 сентября
"Что? Где? Когда?" покажут на Первом канале 24 сентября - РИА Новости, 11.09.2023
"Что? Где? Когда?" покажут на Первом канале 24 сентября
Игры Осенней серии "Что? Где? Когда?" начнутся на Первом канале с 24 сентября, сообщил Первый канал. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T21:00
2023-09-11T21:00
2023-09-11T21:00
россия
международная ассоциация клубов "что? где? когда?"
первый канал (телеканал)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Игры Осенней серии "Что? Где? Когда?" начнутся на Первом канале с 24 сентября, сообщил Первый канал. "Игры Осенней серии "Что? Где? Когда?" пройдут на Первом канале, начиная с 24 сентября, в 22:35. Осенняя серия "Что? Где? Когда?" будет состоять из пяти игр", - говорится в сообщении. Отмечается, что команды, которые покажут в играх Осенней серии лучший результат, получат возможность участвовать в Зимних играх, а это значит – смогут бороться за право играть в Финале года.
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россия, международная ассоциация клубов "что? где? когда?", первый канал (телеканал)
Россия, Международная ассоциация клубов "Что? Где? Когда?", Первый канал (телеканал)
"Что? Где? Когда?" покажут на Первом канале 24 сентября
Первый канал: "Что? Где? Когда?" покажут 24 сентября