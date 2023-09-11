https://ria.ru/20230911/kakhovka-1895497736.html

Энергоснабжение Новой Каховки восстановили после обстрела ВСУ

Энергоснабжение Новой Каховки восстановили после обстрела ВСУ - РИА Новости, 11.09.2023

Энергоснабжение Новой Каховки восстановили после обстрела ВСУ

Энергоснабжение города Новая Каховка Херсонской области, нарушенное обстрелом украинских войск, восстановлено в полном объеме, сообщает администрация... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T10:22

2023-09-11T10:22

2023-09-11T10:34

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Энергоснабжение города Новая Каховка Херсонской области, нарушенное обстрелом украинских войск, восстановлено в полном объеме, сообщает администрация Новокаховского городского округа в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли минувшей ночью массированный удар по городу, снаряды прилетели на территорию водоканала и станции скорой помощи, пострадавших нет, город обесточен. "По состоянию на 09.30 в Новой Каховке энергоснабжение восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230911/obstrel-1895468774.html

херсонская область

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины