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Энергоснабжение Новой Каховки восстановили после обстрела ВСУ - РИА Новости, 11.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:22 11.09.2023 (обновлено: 10:34 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/kakhovka-1895497736.html
Энергоснабжение Новой Каховки восстановили после обстрела ВСУ
Энергоснабжение Новой Каховки восстановили после обстрела ВСУ - РИА Новости, 11.09.2023
Энергоснабжение Новой Каховки восстановили после обстрела ВСУ
Энергоснабжение города Новая Каховка Херсонской области, нарушенное обстрелом украинских войск, восстановлено в полном объеме, сообщает администрация... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T10:22
2023-09-11T10:34
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Энергоснабжение города Новая Каховка Херсонской области, нарушенное обстрелом украинских войск, восстановлено в полном объеме, сообщает администрация Новокаховского городского округа в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли минувшей ночью массированный удар по городу, снаряды прилетели на территорию водоканала и станции скорой помощи, пострадавших нет, город обесточен. "По состоянию на 09.30 в Новой Каховке энергоснабжение восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230911/obstrel-1895468774.html
херсонская область
новая каховка
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происшествия, херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
Энергоснабжение Новой Каховки восстановили после обстрела ВСУ

Энергоснабжение Новой Каховки, нарушенное обстрелом ВСУ, восстановлено

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела в Новой Каховке в Херсонской области
Стела в Новой Каховке в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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Стела в Новой Каховке в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Энергоснабжение города Новая Каховка Херсонской области, нарушенное обстрелом украинских войск, восстановлено в полном объеме, сообщает администрация Новокаховского городского округа в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли минувшей ночью массированный удар по городу, снаряды прилетели на территорию водоканала и станции скорой помощи, пострадавших нет, город обесточен.
«
"По состоянию на 09.30 в Новой Каховке энергоснабжение восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьНовая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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