https://ria.ru/20230911/investitsii-1895603590.html

Трутнев доложил Путину о привлечении на Дальний Восток инвестиций

Трутнев доложил Путину о привлечении на Дальний Восток инвестиций - РИА Новости, 11.09.2023

Трутнев доложил Путину о привлечении на Дальний Восток инвестиций

Порядка 3,4 триллиона рублей инвестиций уже привлечено на Дальний Восток, запущено 673 предприятия, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T15:40

2023-09-11T15:40

2023-09-11T15:40

экономика

дальний восток

россия

владивосток

владимир путин

юрий трутнев

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Порядка 3,4 триллиона рублей инвестиций уже привлечено на Дальний Восток, запущено 673 предприятия, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Привлечено 3,4 триллиона рублей инвестиций – это уже проинвестированные, вложенные деньги. Запущено 673 предприятия. Основные инвестиции пришли в отрасли с высокой добавленной стоимостью", - сказал Трутнев президенту РФ Владимиру Путину во Владивостоке в ходе презентации результатов по развитию Дальнего Востока.

https://ria.ru/20230909/kitay-1895139602.html

дальний восток

россия

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, юрий трутнев, вэф-2023