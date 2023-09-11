https://ria.ru/20230911/investitsii-1895603590.html
Трутнев доложил Путину о привлечении на Дальний Восток инвестиций
Трутнев доложил Путину о привлечении на Дальний Восток инвестиций - РИА Новости, 11.09.2023
Трутнев доложил Путину о привлечении на Дальний Восток инвестиций
Порядка 3,4 триллиона рублей инвестиций уже привлечено на Дальний Восток, запущено 673 предприятия, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:40
2023-09-11T15:40
2023-09-11T15:40
экономика
дальний восток
россия
владивосток
владимир путин
юрий трутнев
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Порядка 3,4 триллиона рублей инвестиций уже привлечено на Дальний Восток, запущено 673 предприятия, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Привлечено 3,4 триллиона рублей инвестиций – это уже проинвестированные, вложенные деньги. Запущено 673 предприятия. Основные инвестиции пришли в отрасли с высокой добавленной стоимостью", - сказал Трутнев президенту РФ Владимиру Путину во Владивостоке в ходе презентации результатов по развитию Дальнего Востока.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, юрий трутнев, вэф-2023
Экономика, Дальний Восток, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Юрий Трутнев, ВЭФ-2023
Трутнев доложил Путину о привлечении на Дальний Восток инвестиций
Трутнев: на Дальний восток удалось привлечь 3,4 триллиона рублей инвестиций