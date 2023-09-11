https://ria.ru/20230911/investitsii-1895441565.html

Забайкалье на сессии ВЭБ.РФ представило инвестиционные проекты

Забайкалье на сессии ВЭБ.РФ представило инвестиционные проекты - РИА Новости, 11.09.2023

Забайкалье на сессии ВЭБ.РФ представило инвестиционные проекты

На VIII Восточном экономическом форуме в рамках питч-сессии в студии ВЭБ.РФ инвесторам были представлены бизнес-проекты развития крупнейших городов... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T04:04

2023-09-11T04:04

2023-09-11T04:21

забайкальский край

россия

вэб.рф (вэб)

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. На VIII Восточном экономическом форуме в рамках питч-сессии в студии ВЭБ.РФ инвесторам были представлены бизнес-проекты развития крупнейших городов Забайкальского края – Читы и Краснокаменска."Чита – город, включенный в международную торговлю с большими историческими традициями. С другой стороны, мы хотели бы иметь и город, где бы работали штаб-квартиры крупнейших добывающих компаний, чтобы там находились все компании и сервисы, которые обеспечивают наши ведущие отрасли – горную добычу, туризм, международную торговлю. И чтобы при этом город был бы максимально удобен для горожан", - заявил на презентации губернатор Забайкалья Александр Осипов.Согласно презентации инвестпроекта, к 2030 году в Чите будут созданы все условия для комфортной жизни горожан.Ключевым фактором для роста экономики Читы специалисты считают создание в городе транспортно-логистического центра со специальным режимом международной территории опережающего развития (МТОР), который даст дополнительный стимул развитию экономики краевого центра и послужит улучшению внешнеэкономических связей с Китаем.Также среди главных приоритетов развития города отмечены реставрация исторического центра, развитие качественного образования и создание комфортной городской среды."У нас, к сожалению, уезжают люди. Около четырех тысяч в год. Со времен нулевых годов этот показатель снизился в два-три раза. Это связано с тем, что не все проекты реализуются в Забайкалье. У нас супервызов – сделать лучшие условия по всей стране, чтобы люди у нас оставались", - подчеркнул губернатор региона.Ожидается приток инвестиций и в развитие Краснокаменска – города, в котором органично сочетаются развитие промышленности и сельского хозяйства, способного обслуживать как внутренние, так и внешние рынки."Краснокаменск - это урановая столица России, когда-то закрытый город. Поэтому про него мало, что известно. В сегодняшней ситуации его значение многократно растет. При этом в городе еще в советское время сложился высочайший уровень промышленной культуры. Есть возможность работать со всеми редкоземельными металлами, расщепляющимися материалами. Все операции с металлами – от извлечения до обогащения предусматриваются, как правило, в Краснокаменске", - рассказал Осипов.В настоящее время город, расположенный у границы с Китаем, ощутимо наращивает потенциал международного сотрудничества. Город нуждается в развитии обеспечивающей инфраструктуры, создании образовательно-производственного кластера профессионального образования и развитии комфортной городской среды."Мне нравится системный поход ВЭБа к развитию региона", - подчеркнул вице-президент Сбера Михаил Чачин.Он отметил инвестпроект по развитию Читы. "Мы не сможем никого удержать в городе, но можем убедить людей качеством и своим подходом. Считаю этот проект перспективным", - сказал Чачин.Также инвесторам был представлен инвестиционный план строительства транспортно-логистического терминала на станции Забайкальск."Дальний Восток традиционно отличается высокой предпринимательской активностью, и мы видим целую линейку конкурентоспособных проектов, которые, надеюсь, найдут свой путь до потребителя в России и за рубежом", – заявил накануне председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, его слова привели в пресс-службе Госкорпорации.ВЭФ-2023 проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230726/biznesmen-1886292056.html

https://ria.ru/20230721/osipov-1885459693.html

https://ria.ru/20230309/zabaykale-1856658785.html

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