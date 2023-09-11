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В Эстонии заявили, что данные о премьере и ее муже являются гостайной

В Эстонии заявили, что данные о премьере и ее муже являются гостайной - РИА Новости, 11.09.2023

В Эстонии заявили, что данные о премьере и ее муже являются гостайной

Заместитель генерального директора полиции безопасности Эстонии (КаПо) Мартин Арпо сообщил, что информация о премьер-министре Кае Каллас и ее муже Арво Халлике, РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T21:32

2023-09-11T21:32

2023-09-11T22:05

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 сен - РИА Новости. Заместитель генерального директора полиции безопасности Эстонии (КаПо) Мартин Арпо сообщил, что информация о премьер-министре Кае Каллас и ее муже Арво Халлике, фирма которого занималась бизнесом с Россией, охраняется государственной тайной. "Что касается премьер-министра Эстонской Республики, ее супруга, то информация, которую мы знаем или не знаем, охраняется государственной тайной. Я не буду здесь описывать это более подробно", - сказал в понедельник Арпо порталу государственного телерадиовещания ERR. Кая Каллас ранее заявила, что КаПо не проинформировала ее о каких-либо рисках, связанных с бизнесом Халлика и не дала ей никаких рекомендаций. По ее словам, в КаПо сказали, "что ничего противозаконного не было сделано". Премьер добавила, что ей дали допуск к самой секретной информации НАТО. По словам Арпо, сертификат доступа к секретам НАТО основан на проверке безопасности, и эта проверка проводится в Эстонии в большинстве случаев КаПо, а в некоторых случаях также департаментом внешней разведки. Целью проверки является получение органом безопасности достаточной информации, по которой можно будет оценить, можно ли этому лицу доверить государственную тайну или нет. "Часть проверки безопасности - это собеседование, однако перед проверкой необходимо заполнить специальную анкету. Проверка также проводится и на основании других данных", - подчеркнул Арпо, не став уточнять какие вопросы задают на собеседовании и какие данные нужно внести в анкету. Ранее портал ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каи Каллас Арво Халлику, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Оппозиционные политики потребовали от Каллас ухода в отставку.

https://radiosputnik.ria.ru/20230908/kallas-1895021475.html

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в мире, эстония, россия, кая каллас, нато