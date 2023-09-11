https://ria.ru/20230911/gerotsentr-1895502458.html

Новый корпус героцентра построят в Липецкой области за счет федсредств

Новый корпус героцентра построят в Липецкой области за счет федсредств - РИА Новости, 11.09.2023

Новый корпус героцентра построят в Липецкой области за счет федсредств

Липецкая область получит федеральное финансирование на строительство нового корпуса геронтологического центра в селе Введенка, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T10:46

2023-09-11T10:46

2023-09-11T10:46

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894812812_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_c55bc1c53d330a2b5c25a0b99608e8d8.jpg

ЛИПЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Липецкая область получит федеральное финансирование на строительство нового корпуса геронтологического центра в селе Введенка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. "Получение федеральной поддержки — огромная помощь, чтобы сделать жизнь наших пожилых людей комфортнее. К работам приступим в следующем году. Проект находится на личном контроле моего заместителя Ольги Белоглазовой", — сказал Артамонов. По его словам, новый корпус будет построен по принципу "умного дома" — с возможностью голосом управлять освещением в комнате, настраивать климат-контроль и включать телевизор. Артамонов отметил, что полы в новом здании центра оборудуют датчиками падения — на случай, если проживающему станет плохо.

https://ria.ru/20230908/medtsentry-1895003542.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов