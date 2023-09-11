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Новый корпус героцентра построят в Липецкой области за счет федсредств - РИА Новости, 11.09.2023
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Липецкая область
 
10:46 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/gerotsentr-1895502458.html
Новый корпус героцентра построят в Липецкой области за счет федсредств
Новый корпус героцентра построят в Липецкой области за счет федсредств - РИА Новости, 11.09.2023
Новый корпус героцентра построят в Липецкой области за счет федсредств
Липецкая область получит федеральное финансирование на строительство нового корпуса геронтологического центра в селе Введенка, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T10:46
2023-09-11T10:46
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Липецкая область получит федеральное финансирование на строительство нового корпуса геронтологического центра в селе Введенка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. "Получение федеральной поддержки — огромная помощь, чтобы сделать жизнь наших пожилых людей комфортнее. К работам приступим в следующем году. Проект находится на личном контроле моего заместителя Ольги Белоглазовой", — сказал Артамонов. По его словам, новый корпус будет построен по принципу "умного дома" — с возможностью голосом управлять освещением в комнате, настраивать климат-контроль и включать телевизор. Артамонов отметил, что полы в новом здании центра оборудуют датчиками падения — на случай, если проживающему станет плохо.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Новый корпус героцентра построят в Липецкой области за счет федсредств

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Липецкая область получит федеральное финансирование на строительство нового корпуса геронтологического центра в селе Введенка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
"Получение федеральной поддержки — огромная помощь, чтобы сделать жизнь наших пожилых людей комфортнее. К работам приступим в следующем году. Проект находится на личном контроле моего заместителя Ольги Белоглазовой", — сказал Артамонов.
По его словам, новый корпус будет построен по принципу "умного дома" — с возможностью голосом управлять освещением в комнате, настраивать климат-контроль и включать телевизор.
Артамонов отметил, что полы в новом здании центра оборудуют датчиками падения — на случай, если проживающему станет плохо.
В Липецкой облбольнице открыли Центры пульмонологии и эндокринологии - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
В Липецкой облбольнице открыли Центры пульмонологии и эндокринологии
8 сентября, 14:52
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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