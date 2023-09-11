https://ria.ru/20230911/gerotsentr-1895502458.html
Новый корпус героцентра построят в Липецкой области за счет федсредств
Новый корпус героцентра построят в Липецкой области за счет федсредств - РИА Новости, 11.09.2023
Новый корпус героцентра построят в Липецкой области за счет федсредств
Липецкая область получит федеральное финансирование на строительство нового корпуса геронтологического центра в селе Введенка, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T10:46
2023-09-11T10:46
2023-09-11T10:46
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894812812_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_c55bc1c53d330a2b5c25a0b99608e8d8.jpg
ЛИПЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Липецкая область получит федеральное финансирование на строительство нового корпуса геронтологического центра в селе Введенка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. "Получение федеральной поддержки — огромная помощь, чтобы сделать жизнь наших пожилых людей комфортнее. К работам приступим в следующем году. Проект находится на личном контроле моего заместителя Ольги Белоглазовой", — сказал Артамонов. По его словам, новый корпус будет построен по принципу "умного дома" — с возможностью голосом управлять освещением в комнате, настраивать климат-контроль и включать телевизор. Артамонов отметил, что полы в новом здании центра оборудуют датчиками падения — на случай, если проживающему станет плохо.
https://ria.ru/20230908/medtsentry-1895003542.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894812812_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_5bfd0167a44dcfd29fd340c033d4121c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Липецкая область получит федеральное финансирование на строительство нового корпуса геронтологического центра в селе Введенка, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
"Получение федеральной поддержки — огромная помощь, чтобы сделать жизнь наших пожилых людей комфортнее. К работам приступим в следующем году. Проект находится на личном контроле моего заместителя Ольги Белоглазовой", — сказал Артамонов
.
По его словам, новый корпус будет построен по принципу "умного дома" — с возможностью голосом управлять освещением в комнате, настраивать климат-контроль и включать телевизор.
Артамонов отметил, что полы в новом здании центра оборудуют датчиками падения — на случай, если проживающему станет плохо.
В Липецкой облбольнице открыли Центры пульмонологии и эндокринологии