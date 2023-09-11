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У России нет проблем ни с Финляндией, ни с Швецией, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.09.2023
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12:38 11.09.2023 (обновлено: 13:35 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/finlyandiya-1895538052.html
У России нет проблем ни с Финляндией, ни с Швецией, заявили в Кремле
У России нет проблем ни с Финляндией, ни с Швецией, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.09.2023
У России нет проблем ни с Финляндией, ни с Швецией, заявили в Кремле
У России нет проблем ни с Финляндией, ни со Швецией, и Москва надеется, что у них не окажется ракет, которые будут направлены в сторону РФ, заявил... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:38
2023-09-11T13:35
россия
финляндия
швеция
безопасность
дмитрий песков
нато
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. У России нет проблем ни с Финляндией, ни со Швецией, и Москва надеется, что у них не окажется ракет, которые будут направлены в сторону РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Ни со Швецией, ни с Финляндией у Российской Федерации нет никаких вопросов. У нас нет с ними вопросов, связанных с областью безопасности, у нас нет с ними вопросов, связанных с территориями. Эти страны не ведут гражданскую войну против своих регионов, эти страны не убивают у себя на территории русских, эти страны не запрещают у себя русский язык как язык изгоев. Поэтому у нас с ними нет проблем", - сказал он в интервью РБК."Мы не угрожаем ни Финляндии, ни Швеции. И мы надеемся, нам не угрожает ни Финляндия, ни Швеция. И мы надеемся, что на территории этих стран не окажется ракет, которые будут направлены в сторону нас", - добавил Песков.
https://ria.ru/20230910/finlyandiya-1895323840.html
россия
финляндия
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россия, финляндия, швеция, безопасность, дмитрий песков, нато
Россия, Финляндия, Швеция, Безопасность, Дмитрий Песков, НАТО
У России нет проблем ни с Финляндией, ни с Швецией, заявили в Кремле

Песков надеется, что Финляндия и Швеция не направят ракеты в сторону России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец
Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. У России нет проблем ни с Финляндией, ни со Швецией, и Москва надеется, что у них не окажется ракет, которые будут направлены в сторону РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Ни со Швецией, ни с Финляндией у Российской Федерации нет никаких вопросов. У нас нет с ними вопросов, связанных с областью безопасности, у нас нет с ними вопросов, связанных с территориями. Эти страны не ведут гражданскую войну против своих регионов, эти страны не убивают у себя на территории русских, эти страны не запрещают у себя русский язык как язык изгоев. Поэтому у нас с ними нет проблем", - сказал он в интервью РБК.
"Мы не угрожаем ни Финляндии, ни Швеции. И мы надеемся, нам не угрожает ни Финляндия, ни Швеция. И мы надеемся, что на территории этих стран не окажется ракет, которые будут направлены в сторону нас", - добавил Песков.
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РоссияФинляндияШвецияБезопасностьДмитрий ПесковНАТО
 
 
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