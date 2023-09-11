https://ria.ru/20230911/finlyandiya-1895538052.html

У России нет проблем ни с Финляндией, ни с Швецией, заявили в Кремле

У России нет проблем ни с Финляндией, ни с Швецией, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.09.2023

У России нет проблем ни с Финляндией, ни с Швецией, заявили в Кремле

У России нет проблем ни с Финляндией, ни со Швецией, и Москва надеется, что у них не окажется ракет, которые будут направлены в сторону РФ, заявил... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:38

2023-09-11T12:38

2023-09-11T13:35

россия

финляндия

швеция

безопасность

дмитрий песков

нато

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. У России нет проблем ни с Финляндией, ни со Швецией, и Москва надеется, что у них не окажется ракет, которые будут направлены в сторону РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Ни со Швецией, ни с Финляндией у Российской Федерации нет никаких вопросов. У нас нет с ними вопросов, связанных с областью безопасности, у нас нет с ними вопросов, связанных с территориями. Эти страны не ведут гражданскую войну против своих регионов, эти страны не убивают у себя на территории русских, эти страны не запрещают у себя русский язык как язык изгоев. Поэтому у нас с ними нет проблем", - сказал он в интервью РБК."Мы не угрожаем ни Финляндии, ни Швеции. И мы надеемся, нам не угрожает ни Финляндия, ни Швеция. И мы надеемся, что на территории этих стран не окажется ракет, которые будут направлены в сторону нас", - добавил Песков.

https://ria.ru/20230910/finlyandiya-1895323840.html

россия

финляндия

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, финляндия, швеция, безопасность, дмитрий песков, нато