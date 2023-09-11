https://ria.ru/20230911/buryatiya-1895426032.html
ЕР лидирует на выборах в Народный хурал Бурятии с 59,42 процента
ЕР лидирует на выборах в Народный хурал Бурятии с 59,42 процента - РИА Новости, 11.09.2023
ЕР лидирует на выборах в Народный хурал Бурятии с 59,42 процента
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Народного хурала Бурятии с 59,42% голосов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ после обработки 80,71%... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T00:33
2023-09-11T00:33
2023-09-11T00:33
политика
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Народного хурала Бурятии с 59,42% голосов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ после обработки 80,71% протоколов. Согласно данным онлайн-табло ЦИК, "Единая Россия" набирает 59,42% голосов избирателей, КПРФ – 17,56%, "Новые люди" – 8,91%, ЛДПР – 6,33%, Партия "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" имеет в активе 4,76% голосов. В Бурятии 10 сентября прошли выборы депутатов Народного хурала республики седьмого созыва. Новый состав парламента будет избран сроком на пять лет.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единая россия, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023
ЕР лидирует на выборах в Народный хурал Бурятии с 59,42 процента
"Единая Россия" лидирует на выборах в Народный хурал Бурятии с 59,42% голосов