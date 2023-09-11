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ЕР лидирует на выборах в Народный хурал Бурятии с 59,42 процента - РИА Новости, 11.09.2023
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00:33 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/buryatiya-1895426032.html
ЕР лидирует на выборах в Народный хурал Бурятии с 59,42 процента
ЕР лидирует на выборах в Народный хурал Бурятии с 59,42 процента - РИА Новости, 11.09.2023
ЕР лидирует на выборах в Народный хурал Бурятии с 59,42 процента
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Народного хурала Бурятии с 59,42% голосов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ после обработки 80,71%... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T00:33
2023-09-11T00:33
политика
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Народного хурала Бурятии с 59,42% голосов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ после обработки 80,71% протоколов. Согласно данным онлайн-табло ЦИК, "Единая Россия" набирает 59,42% голосов избирателей, КПРФ – 17,56%, "Новые люди" – 8,91%, ЛДПР – 6,33%, Партия "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" имеет в активе 4,76% голосов. В Бурятии 10 сентября прошли выборы депутатов Народного хурала республики седьмого созыва. Новый состав парламента будет избран сроком на пять лет.
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политика, единая россия, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023
ЕР лидирует на выборах в Народный хурал Бурятии с 59,42 процента

"Единая Россия" лидирует на выборах в Народный хурал Бурятии с 59,42% голосов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Народного хурала Бурятии с 59,42% голосов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ после обработки 80,71% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло ЦИК, "Единая Россия" набирает 59,42% голосов избирателей, КПРФ – 17,56%, "Новые люди" – 8,91%, ЛДПР – 6,33%, Партия "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" имеет в активе 4,76% голосов.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
Вчера, 01:01
В Бурятии 10 сентября прошли выборы депутатов Народного хурала республики седьмого созыва. Новый состав парламента будет избран сроком на пять лет.
 
ПолитикаЕдиная РоссияЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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