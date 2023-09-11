https://ria.ru/20230911/buryatiya-1895426032.html

ЕР лидирует на выборах в Народный хурал Бурятии с 59,42 процента

ЕР лидирует на выборах в Народный хурал Бурятии с 59,42 процента - РИА Новости, 11.09.2023

ЕР лидирует на выборах в Народный хурал Бурятии с 59,42 процента

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Народного хурала Бурятии с 59,42% голосов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ после обработки 80,71%... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T00:33

2023-09-11T00:33

2023-09-11T00:33

политика

единая россия

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Народного хурала Бурятии с 59,42% голосов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ после обработки 80,71% протоколов. Согласно данным онлайн-табло ЦИК, "Единая Россия" набирает 59,42% голосов избирателей, КПРФ – 17,56%, "Новые люди" – 8,91%, ЛДПР – 6,33%, Партия "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" имеет в активе 4,76% голосов. В Бурятии 10 сентября прошли выборы депутатов Народного хурала республики седьмого созыва. Новый состав парламента будет избран сроком на пять лет.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

политика, единая россия, единый день голосования в россии — 2023