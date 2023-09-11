Глава ТПП заявил о росте числа субъектов МСП на Дальнем Востоке
Глава ТПП Катырин: на Дальнем Востоке растет число субъектов малого бизнеса
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкУчастник Восточного экономического форума во Владивостоке
Участник Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Дальневосточном федеральном округе выросло за минувший год и сейчас насчитывает уже более 300 тысяч, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин в ходе работы Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Согласно данным ФНС России, в Дальневосточном федеральном округе (по состоянию на 10 августа 2023 года) осуществляют деятельность 302 582 субъекта МСП. В том числе: 113 092 юридических лица, 184 314 индивидуальных предпринимателей, на которых задействовано 719 075 работников", - сказал он.
"В аналогичный период 2022 года в Дальневосточном округе было зафиксировано 297 406 субъектов МСП. Положительная динамика присутствует", - добавил глава ТПП РФ.
Наибольшее количество субъектов МСП, по его словам, наблюдается в Приморском крае, Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия), наименьший же показатель в Камчатском крае, Еврейской автономной области и Магаданской области.
Вместе с тем Катырин отметил ряд проблемных вопросов, влияющих на развитие МСП в регионе. Среди них, заметил он, это – невысокая покупательская способность населения, сочетающаяся с низкой плотностью населения и особенностями транспортной доступности, регионализация рынка вследствие высоких тарифов на перевозки, недостаточный учет интересов МСП при разработке программ социально-экономического развития региона, обязательство субъектам МСП выплат работникам районных надбавок к зарплате.
В этих условиях, уверен Катырин, поддержка государства должна постоянно наращиваться. "И не только за счет финансовых инструментов, но и в области образования, развития человеческого капитала, улучшения инфраструктуры для жизни на Дальнем Востоке, развития межрегиональных связей", - подчеркнул глава ТПП РФ.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.