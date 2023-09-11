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Глава ТПП заявил о росте числа субъектов МСП на Дальнем Востоке - РИА Новости, 11.09.2023
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08:56 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/biznes-1895474153.html
Глава ТПП заявил о росте числа субъектов МСП на Дальнем Востоке
Глава ТПП заявил о росте числа субъектов МСП на Дальнем Востоке - РИА Новости, 11.09.2023
Глава ТПП заявил о росте числа субъектов МСП на Дальнем Востоке
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Дальневосточном федеральном округе выросло за минувший год и сейчас насчитывает уже более 300 РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T08:56
2023-09-11T08:56
россия
сергей катырин
приморский край
хабаровский край
торгово-промышленная палата рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
дальневосточный федеральный университет
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Дальневосточном федеральном округе выросло за минувший год и сейчас насчитывает уже более 300 тысяч, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин в ходе работы Восточного экономического форума (ВЭФ). "Согласно данным ФНС России, в Дальневосточном федеральном округе (по состоянию на 10 августа 2023 года) осуществляют деятельность 302 582 субъекта МСП. В том числе: 113 092 юридических лица, 184 314 индивидуальных предпринимателей, на которых задействовано 719 075 работников", - сказал он. "В аналогичный период 2022 года в Дальневосточном округе было зафиксировано 297 406 субъектов МСП. Положительная динамика присутствует", - добавил глава ТПП РФ. Наибольшее количество субъектов МСП, по его словам, наблюдается в Приморском крае, Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия), наименьший же показатель в Камчатском крае, Еврейской автономной области и Магаданской области. Вместе с тем Катырин отметил ряд проблемных вопросов, влияющих на развитие МСП в регионе. Среди них, заметил он, это – невысокая покупательская способность населения, сочетающаяся с низкой плотностью населения и особенностями транспортной доступности, регионализация рынка вследствие высоких тарифов на перевозки, недостаточный учет интересов МСП при разработке программ социально-экономического развития региона, обязательство субъектам МСП выплат работникам районных надбавок к зарплате. В этих условиях, уверен Катырин, поддержка государства должна постоянно наращиваться. "И не только за счет финансовых инструментов, но и в области образования, развития человеческого капитала, улучшения инфраструктуры для жизни на Дальнем Востоке, развития межрегиональных связей", - подчеркнул глава ТПП РФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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россия, сергей катырин, приморский край, хабаровский край, торгово-промышленная палата рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), дальневосточный федеральный университет, экономика, вэф-2023
Россия, Сергей Катырин, Приморский край, Хабаровский край, Торгово-промышленная палата РФ, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Дальневосточный федеральный университет, Экономика, ВЭФ-2023
Глава ТПП заявил о росте числа субъектов МСП на Дальнем Востоке

Глава ТПП Катырин: на Дальнем Востоке растет число субъектов малого бизнеса

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкУчастник Восточного экономического форума во Владивостоке
Участник Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Участник Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Дальневосточном федеральном округе выросло за минувший год и сейчас насчитывает уже более 300 тысяч, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин в ходе работы Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Согласно данным ФНС России, в Дальневосточном федеральном округе (по состоянию на 10 августа 2023 года) осуществляют деятельность 302 582 субъекта МСП. В том числе: 113 092 юридических лица, 184 314 индивидуальных предпринимателей, на которых задействовано 719 075 работников", - сказал он.
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"В аналогичный период 2022 года в Дальневосточном округе было зафиксировано 297 406 субъектов МСП. Положительная динамика присутствует", - добавил глава ТПП РФ.
Наибольшее количество субъектов МСП, по его словам, наблюдается в Приморском крае, Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия), наименьший же показатель в Камчатском крае, Еврейской автономной области и Магаданской области.
Вместе с тем Катырин отметил ряд проблемных вопросов, влияющих на развитие МСП в регионе. Среди них, заметил он, это – невысокая покупательская способность населения, сочетающаяся с низкой плотностью населения и особенностями транспортной доступности, регионализация рынка вследствие высоких тарифов на перевозки, недостаточный учет интересов МСП при разработке программ социально-экономического развития региона, обязательство субъектам МСП выплат работникам районных надбавок к зарплате.
В этих условиях, уверен Катырин, поддержка государства должна постоянно наращиваться. "И не только за счет финансовых инструментов, но и в области образования, развития человеческого капитала, улучшения инфраструктуры для жизни на Дальнем Востоке, развития межрегиональных связей", - подчеркнул глава ТПП РФ.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РоссияСергей КатыринПриморский крайХабаровский крайТоргово-промышленная палата РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)Дальневосточный федеральный университетЭкономикаВЭФ-2023
 
 
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