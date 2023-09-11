https://ria.ru/20230911/bezopasnost-1895577616.html

Песков назвал размещение военных инфраструктур у границ России недопустимым

Песков назвал размещение военных инфраструктур у границ России недопустимым - РИА Новости, 11.09.2023

Песков назвал размещение военных инфраструктур у границ России недопустимым

Россия должна обезопасить себя и не может позволить националистически настроенному режиму крепнуть у своих границ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T14:18

2023-09-11T14:18

2023-09-11T14:37

россия

в мире

дмитрий песков

москва

нато

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Россия должна обезопасить себя и не может позволить националистически настроенному режиму крепнуть у своих границ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В интервью "Известиям" он отметил, что "позиция Москвы очень хорошо понятна, она прозрачна, аргументирована и последовательна", "каких-то новых элементов здесь не появилось и не может появиться"."Мы должны обезопасить себя и свои грядущие поколения. Мы не можем позволить националистически настроенному режиму появиться у наших границ. И крепнуть у наших границ. Мы не можем себе позволить, чтобы НАТОвские ракеты и НАТОвская инфраструктура разворачивалась в нескольких километрах от наших границ. Это недопустимо для нас. Поэтому мы должны принимать меры", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html

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россия, в мире, дмитрий песков, москва, нато