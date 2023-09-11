https://ria.ru/20230911/belorussiya-1895572004.html

КГБ Белоруссии пресек деятельность группировок агентов СБУ

КГБ Белоруссии пресек деятельность группировок агентов СБУ - РИА Новости, 11.09.2023

КГБ Белоруссии пресек деятельность группировок агентов СБУ

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии пресек деятельность трех агентурных групп, созданных для диверсий и терактов в Белоруссии и России,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T14:01

2023-09-11T14:01

2023-09-11T14:25

белоруссия

россия

служба безопасности украины

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МИНСК, 11 сен – РИА Новости. Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии пресек деятельность трех агентурных групп, созданных для диверсий и терактов в Белоруссии и России, сообщило издание "СБ. Беларусь сегодня"."Серию терактов готовила СБУ в Беларуси. КГБ за одну только неделю, с 26 августа этого года, пресечена деятельность трех агентурных групп, боевых ячеек Службы безопасности Украины, созданных для диверсий, терактов в Беларуси и России. По заданию украинской спецслужбы в Беларуси должна была произойти серия подрывов на железной дороге – в тот момент, когда бы шли пассажирские поезда. Исполнители – завербованные жители нашей страны", - говорится в сообщении.По информации издания, 1 сентября в Ельском районе возле деревни Скородное в Гомельской области белорусские пограничники задержали человека, который незаконно перешел с Украины в Белоруссию. Это был агент военной разведки и СБУ Вячеслав Бородий, подготовленный боевик с позывным "Мангуст"."Проходил спецподготовку на базе учебного центра украинских спецслужб в городе Белая Церковь (Киевская область) как боевик-террорист. Обучался минно-взрывному и стрелковому делу, топографии, использованию беспилотных летательных аппаратов. В последние годы работал егерем в приграничных районах", - дополняет "СБ. Беларусь сегодня".Работая на СБУ, "Мангуст" использовался в последнее время как агент для переброски в нашу страну взрывчатки и другого оружия для организации терактов и диверсий на территории Белоруссии и России. При задержании у него изъят пистолет SIG Sauer с глушителем и двумя снаряженными магазинами, отметило издание.

https://ria.ru/20230906/naryshkin-1894499955.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

белоруссия, россия, служба безопасности украины