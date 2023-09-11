КГБ Белоруссии пресек деятельность группировок агентов СБУ
КГБ Белоруссии пресек деятельность групп агентов СБУ, готовящих теракты
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Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 11 сен – РИА Новости. Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии пресек деятельность трех агентурных групп, созданных для диверсий и терактов в Белоруссии и России, сообщило издание "СБ. Беларусь сегодня".
"Серию терактов готовила СБУ в Беларуси. КГБ за одну только неделю, с 26 августа этого года, пресечена деятельность трех агентурных групп, боевых ячеек Службы безопасности Украины, созданных для диверсий, терактов в Беларуси и России. По заданию украинской спецслужбы в Беларуси должна была произойти серия подрывов на железной дороге – в тот момент, когда бы шли пассажирские поезда. Исполнители – завербованные жители нашей страны", - говорится в сообщении.
По информации издания, 1 сентября в Ельском районе возле деревни Скородное в Гомельской области белорусские пограничники задержали человека, который незаконно перешел с Украины в Белоруссию. Это был агент военной разведки и СБУ Вячеслав Бородий, подготовленный боевик с позывным "Мангуст".
"Проходил спецподготовку на базе учебного центра украинских спецслужб в городе Белая Церковь (Киевская область) как боевик-террорист. Обучался минно-взрывному и стрелковому делу, топографии, использованию беспилотных летательных аппаратов. В последние годы работал егерем в приграничных районах", - дополняет "СБ. Беларусь сегодня".
Работая на СБУ, "Мангуст" использовался в последнее время как агент для переброски в нашу страну взрывчатки и другого оружия для организации терактов и диверсий на территории Белоруссии и России. При задержании у него изъят пистолет SIG Sauer с глушителем и двумя снаряженными магазинами, отметило издание.