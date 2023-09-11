https://ria.ru/20230911/arbuz-1895559735.html
Стала известна возможная причина смерти москвички, съевшей арбуз
Стала известна возможная причина смерти москвички, съевшей арбуз - РИА Новости, 11.09.2023
Стала известна возможная причина смерти москвички, съевшей арбуз
Причиной смерти москвички, скончавшейся после употребления арбуза, предварительно, стала сердечная недостаточность, признаков отравления нет, сообщается в... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:32
2023-09-11T13:32
2023-09-11T13:41
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Причиной смерти москвички, скончавшейся после употребления арбуза, предварительно, стала сердечная недостаточность, признаков отравления нет, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.Ранее сообщалось, что хронически больная москвичка умерла, поев арбуз, при этом у ее родственников после трапезы никаких жалоб не было."По предварительным данным судебно-медицинского исследования, признаков отравления какими-либо веществами не обнаружено и причиной смерти является острая сердечная недостаточность", - говорится в релизе.Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230908/otravlenie-1895114387.html
москва
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), москва
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва
Стала известна возможная причина смерти москвички, съевшей арбуз
Причиной смерти москвички, съевшей арбуз, могла стать сердечная недостаточность