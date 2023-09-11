https://ria.ru/20230911/arbuz-1895559735.html

Стала известна возможная причина смерти москвички, съевшей арбуз

Стала известна возможная причина смерти москвички, съевшей арбуз - РИА Новости, 11.09.2023

Стала известна возможная причина смерти москвички, съевшей арбуз

Причиной смерти москвички, скончавшейся после употребления арбуза, предварительно, стала сердечная недостаточность, признаков отравления нет, сообщается в... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:32

2023-09-11T13:32

2023-09-11T13:41

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Причиной смерти москвички, скончавшейся после употребления арбуза, предварительно, стала сердечная недостаточность, признаков отравления нет, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.Ранее сообщалось, что хронически больная москвичка умерла, поев арбуз, при этом у ее родственников после трапезы никаких жалоб не было."По предварительным данным судебно-медицинского исследования, признаков отравления какими-либо веществами не обнаружено и причиной смерти является острая сердечная недостаточность", - говорится в релизе.Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230908/otravlenie-1895114387.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), москва