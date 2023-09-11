https://ria.ru/20230911/aeroport-1895460027.html

Аэропорт Магадана после инцидента с АН-12 заработал в штатном режиме

Аэропорт Магадана после инцидента с АН-12 заработал в штатном режиме - РИА Новости, 11.09.2023

Аэропорт Магадана после инцидента с АН-12 заработал в штатном режиме

Аэропорт Магадана снова принимает воздушные суда после инцидента с самолетом АН-12, сообщил РИА Новости представитель аэропорта. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T07:03

2023-09-11T07:03

2023-09-11T07:03

происшествия

магадан

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МАГАДАН, 11 сен - РИА Новости. Аэропорт Магадана снова принимает воздушные суда после инцидента с самолетом АН-12, сообщил РИА Новости представитель аэропорта. Ранее директор аэропорта Дмитрий Сиволобов рассказал РИА Новости, что грузовой самолет АН-12 выкатился за пределы полосы в аэропорту Магадана, из-за чего несколько самолетов были вынуждены уйти на дополнительные аэродромы. Кроме того, были задержаны внутрирегиональные рейсы. "Самолет откатили, проблема решена. Сейчас несколько бортов направляются в аэропорт Магадана, полоса готова к их приему", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230910/samolet-1895341241.html

магадан

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2023

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происшествия, магадан