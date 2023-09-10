https://ria.ru/20230910/zemletryasenie-1895309322.html

В Бурятии произошло землетрясение

В Бурятии произошло землетрясение - РИА Новости, 10.09.2023

В Бурятии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в воскресенье днем в Курумканском районе Бурятии, сообщает республиканский ГУ МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T12:06

2023-09-10T12:06

2023-09-10T12:06

происшествия

курумканский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

иркутская область

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 10 сен – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в воскресенье днем в Курумканском районе Бурятии, сообщает республиканский ГУ МЧС в Telegram-канале. "От старшего оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области поступила информация о том, что в 15.33 (10.33 мск) произошло сейсмособытие на территории Курумканского района, магнитудой 3,9", - сообщили в главке. По его данным, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. В ведомстве призвали жителей республики не паниковать и пользоваться только официальными сообщениями властей по открытым источникам информации.

https://ria.ru/20230815/zemletryasenie-1890093339.html

курумканский район

иркутская область

республика бурятия

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происшествия, курумканский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область, республика бурятия