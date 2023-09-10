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Явка на довыборах в Госдуму в Липецкой области превысила 31 процент

Явка на довыборах в Госдуму в Липецкой области превысила 31 процент - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на довыборах в Госдуму в Липецкой области превысила 31 процент

Явка на довыборах в депутаты Госдумы в Липецкой области составила более 31,5%, сообщил председатель избирательной комиссии региона Сергей Елманов. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T16:51

2023-09-10T16:51

2023-09-10T16:54

единый день голосования в россии — 2023

госдума рф

липецкая область

россия

республика крым

политика

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Явка на довыборах в депутаты Госдумы в Липецкой области составила более 31,5%, сообщил председатель избирательной комиссии региона Сергей Елманов. "Явка на 15.00 - 31,5 процента", - сообщил Малышев во время включения на брифинге ЦИК. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем являтется 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам - по округам №19 (Республика Крым), №56 (Дивногорский, Красноярский край), №16 (Карачаево-Черкесская Республика) и №114 (Липецкая область). Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

липецкая область

россия

республика крым

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единый день голосования в россии — 2023, госдума рф, липецкая область, россия, республика крым, политика