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"Единая Россия" лидирует на выборах в НАО с 57,4 процента голосов - РИА Новости, 10.09.2023
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22:03 10.09.2023 (обновлено: 23:08 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895411534.html
"Единая Россия" лидирует на выборах в НАО с 57,4 процента голосов
"Единая Россия" лидирует на выборах в НАО с 57,4 процента голосов - РИА Новости, 10.09.2023
"Единая Россия" лидирует на выборах в НАО с 57,4 процента голосов
На выборах в собрание депутатов Ненецкого автономного округа (НАО) лидирует "Единая Россия" с 57,40% голосов, обработано 9,68% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T22:03
2023-09-10T23:08
политика
тинао
цик рф
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. На выборах в собрание депутатов Ненецкого автономного округа (НАО) лидирует "Единая Россия" с 57,40% голосов, обработано 9,68% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на онлайн-табло в информцентре ЦИК РФ, "Единая Россия" набирает 57,40% голосов избирателей, ЛДПР - 14,79%, КПРФ - 13,02%, "Коммунисты России" - 7,69%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 4,14%, партия "Родина" - 1,18%, партия "Зеленые" - 0%.
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политика, тинао, цик рф, единая россия, единый день голосования в россии — 2023
Политика, ТиНАО, ЦИК РФ, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023
"Единая Россия" лидирует на выборах в НАО с 57,4 процента голосов

ЦИК: "Единая Россия" лидирует на выборах в НАО с 57,4% голосов

© Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
© Кирилл Каллиников
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Табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. На выборах в собрание депутатов Ненецкого автономного округа (НАО) лидирует "Единая Россия" с 57,40% голосов, обработано 9,68% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.
Согласно данным на онлайн-табло в информцентре ЦИК РФ, "Единая Россия" набирает 57,40% голосов избирателей, ЛДПР - 14,79%, КПРФ - 13,02%, "Коммунисты России" - 7,69%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 4,14%, партия "Родина" - 1,18%, партия "Зеленые" - 0%.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
Вчера, 01:01
 
ПолитикаТиНАОЦИК РФЕдиная РоссияЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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