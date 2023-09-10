https://ria.ru/20230910/vybory-1895411534.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в НАО с 57,4 процента голосов

"Единая Россия" лидирует на выборах в НАО с 57,4 процента голосов - РИА Новости, 10.09.2023

"Единая Россия" лидирует на выборах в НАО с 57,4 процента голосов

На выборах в собрание депутатов Ненецкого автономного округа (НАО) лидирует "Единая Россия" с 57,40% голосов, обработано 9,68% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T22:03

2023-09-10T22:03

2023-09-10T23:08

политика

тинао

цик рф

единая россия

единый день голосования в россии — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895400404_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_e9e5d0441951212bf218c6bf9f6419c8.jpg

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. На выборах в собрание депутатов Ненецкого автономного округа (НАО) лидирует "Единая Россия" с 57,40% голосов, обработано 9,68% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на онлайн-табло в информцентре ЦИК РФ, "Единая Россия" набирает 57,40% голосов избирателей, ЛДПР - 14,79%, КПРФ - 13,02%, "Коммунисты России" - 7,69%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 4,14%, партия "Родина" - 1,18%, партия "Зеленые" - 0%.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

тинао

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, тинао, цик рф, единая россия, единый день голосования в россии — 2023