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"Единая Россия" лидирует на выборах в Архангельской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Архангельской области - РИА Новости, 10.09.2023

"Единая Россия" лидирует на выборах в Архангельской области

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Архангельское областное собрание депутатов с 60,26% голосов, на втором месте ЛДПР с 15,67%, свидетельствуют первые... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T21:50

2023-09-10T21:50

2023-09-10T23:09

политика

архангельская область

единая россия

единый день голосования в россии — 2023

"голос"

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Архангельское областное собрание депутатов с 60,26% голосов, на втором месте ЛДПР с 15,67%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 6,31% протоколов.Согласно данным онлайн-табло ЦИК РФ, после подсчета 6,31% протоколов "Единая Россия" набирает 60,26% голосов избирателей, ЛДПР - 15,67%, КПРФ – 7,77%, "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" – 5,82%, "Новые люди" – 3,44%. Партия "Коммунисты России" получила 2,83% голосов, "Родина" - 0,89%, партия "Зеленые" - 1,32%.

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политика, архангельская область, единая россия, единый день голосования в россии — 2023, "голос"