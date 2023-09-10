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"Единая Россия" лидирует на выборах в Архангельской области - РИА Новости, 10.09.2023
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21:50 10.09.2023 (обновлено: 23:09 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895410089.html
"Единая Россия" лидирует на выборах в Архангельской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Архангельской области - РИА Новости, 10.09.2023
"Единая Россия" лидирует на выборах в Архангельской области
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Архангельское областное собрание депутатов с 60,26% голосов, на втором месте ЛДПР с 15,67%, свидетельствуют первые... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T21:50
2023-09-10T23:09
политика
архангельская область
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
"голос"
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Архангельское областное собрание депутатов с 60,26% голосов, на втором месте ЛДПР с 15,67%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 6,31% протоколов.Согласно данным онлайн-табло ЦИК РФ, после подсчета 6,31% протоколов "Единая Россия" набирает 60,26% голосов избирателей, ЛДПР - 15,67%, КПРФ – 7,77%, "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" – 5,82%, "Новые люди" – 3,44%. Партия "Коммунисты России" получила 2,83% голосов, "Родина" - 0,89%, партия "Зеленые" - 1,32%.
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политика, архангельская область, единая россия, единый день голосования в россии — 2023, "голос"
Политика, Архангельская область, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023, "Голос"
"Единая Россия" лидирует на выборах в Архангельской области

ЦИК: "Единая Россия" лидирует на выборах в Архангельской области с 60,26%

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Подсчет голосов на выборах в единый день голосования
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Архангельское областное собрание депутатов с 60,26% голосов, на втором месте ЛДПР с 15,67%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 6,31% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло ЦИК РФ, после подсчета 6,31% протоколов "Единая Россия" набирает 60,26% голосов избирателей, ЛДПР - 15,67%, КПРФ – 7,77%, "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" – 5,82%, "Новые люди" – 3,44%. Партия "Коммунисты России" получила 2,83% голосов, "Родина" - 0,89%, партия "Зеленые" - 1,32%.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
Вчера, 15:02
 
ПолитикаАрхангельская областьЕдиная РоссияЕдиный день голосования в России — 2023"Голос"
 
 
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