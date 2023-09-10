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Воскресенский лидирует на выборах губернатора Ивановской области

Воскресенский лидирует на выборах губернатора Ивановской области - РИА Новости, 10.09.2023

Воскресенский лидирует на выборах губернатора Ивановской области

На выборах губернатора Ивановской области лидирует действующий глава региона Станислав Воскресенский, после обработки 0,54% протоколов он набирает 85,63%... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T21:36

2023-09-10T21:36

2023-09-10T23:09

политика

ивановская область

станислав воскресенский

павел попов (генерал)

единая россия

кпрф

александра бойкова

цик рф

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. На выборах губернатора Ивановской области лидирует действующий глава региона Станислав Воскресенский, после обработки 0,54% протоколов он набирает 85,63% голосов избирателей, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. Согласно данным на онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ, Воскресенский ("Единая Россия") набирает 85,63% голосов, Александр Бойков (КПРФ) - 5,73%, Дмитрий Шелякин (ЛДПР) - 3,76%, Александр Орехов ("Коммунисты России") - 2,25%, Павел Попов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 2,07%.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

ивановская область

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политика, ивановская область, станислав воскресенский, павел попов (генерал), единая россия, кпрф, александра бойкова, цик рф, единый день голосования в россии — 2023