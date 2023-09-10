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Воскресенский лидирует на выборах губернатора Ивановской области
Воскресенский лидирует на выборах губернатора Ивановской области - РИА Новости, 10.09.2023
Воскресенский лидирует на выборах губернатора Ивановской области
На выборах губернатора Ивановской области лидирует действующий глава региона Станислав Воскресенский, после обработки 0,54% протоколов он набирает 85,63%... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T21:36
2023-09-10T21:36
2023-09-10T23:09
политика
ивановская область
станислав воскресенский
павел попов (генерал)
единая россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. На выборах губернатора Ивановской области лидирует действующий глава региона Станислав Воскресенский, после обработки 0,54% протоколов он набирает 85,63% голосов избирателей, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. Согласно данным на онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ, Воскресенский ("Единая Россия") набирает 85,63% голосов, Александр Бойков (КПРФ) - 5,73%, Дмитрий Шелякин (ЛДПР) - 3,76%, Александр Орехов ("Коммунисты России") - 2,25%, Павел Попов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 2,07%.
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политика, ивановская область, станислав воскресенский, павел попов (генерал), единая россия, кпрф, александра бойкова, цик рф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Ивановская область, Станислав Воскресенский, Павел Попов (генерал), Единая Россия, КПРФ, Александра Бойкова, ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023
Воскресенский лидирует на выборах губернатора Ивановской области
ЦИК: Воскресенский лидирует на выборах главы Ивановской области с 85,63%