https://ria.ru/20230910/vybory-1895408129.html

Медведев оценил позиции "Единой России" на выборах

Медведев оценил позиции "Единой России" на выборах - РИА Новости, 10.09.2023

Медведев оценил позиции "Единой России" на выборах

Партия "Единая Россия" выступила на выборах 2023 года достойно, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T21:34

2023-09-10T21:34

2023-09-10T23:10

политика

дмитрий медведев

единая россия

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" выступила на выборах 2023 года достойно, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев. "Впереди подведение итогов, но уже сейчас можно сказать, что в целом "Единая Россия" выступила достойно. И практически те позиции, которые мы старались за собой сохранить и отстоять, я надеюсь, что этого нам достичь удалось", - сказал Медведев в штабе партии в ходе ВКС с регионами по итогам ЕДГ-2023.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

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политика, дмитрий медведев, единая россия, единый день голосования в россии — 2023