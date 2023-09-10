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Медведев оценил позиции "Единой России" на выборах
Медведев оценил позиции "Единой России" на выборах - РИА Новости, 10.09.2023
Медведев оценил позиции "Единой России" на выборах
Партия "Единая Россия" выступила на выборах 2023 года достойно, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T21:34
2023-09-10T21:34
2023-09-10T23:10
политика
дмитрий медведев
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" выступила на выборах 2023 года достойно, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев. "Впереди подведение итогов, но уже сейчас можно сказать, что в целом "Единая Россия" выступила достойно. И практически те позиции, которые мы старались за собой сохранить и отстоять, я надеюсь, что этого нам достичь удалось", - сказал Медведев в штабе партии в ходе ВКС с регионами по итогам ЕДГ-2023.
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политика, дмитрий медведев, единая россия, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023
Медведев оценил позиции "Единой России" на выборах
Медведев: "Единая Россия" достойно выступила на выборах в 2023 году