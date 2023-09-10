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Врио омского губернатора Хоценко лидирует на выборах с 75,26 процента - РИА Новости, 10.09.2023
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21:17 10.09.2023 (обновлено: 23:12 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895405333.html
Врио омского губернатора Хоценко лидирует на выборах с 75,26 процента
Врио омского губернатора Хоценко лидирует на выборах с 75,26 процента - РИА Новости, 10.09.2023
Врио омского губернатора Хоценко лидирует на выборах с 75,26 процента
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко лидирует на выборах главы региона с 75,26% голосов по итогам обработки 80,73% протоколов, свидетельствуют новые... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T21:17
2023-09-10T23:12
политика
омская область
цик рф
единая россия
кпрф
виталий хоценко
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко лидирует на выборах главы региона с 75,26% голосов по итогам обработки 80,73% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Виталий Хоценко ("Единая Россия") набрал 75,26% голосов избирателей, Андрей Алехин (КПРФ) - 11,51% голосов, Владимир Казанин ("Коммунисты России") - 6,37%, Максим Макаленко (ЛДПР) - 4,75% голосов.
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политика, омская область, цик рф, единая россия, кпрф, виталий хоценко, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Омская область, ЦИК РФ, Единая Россия, КПРФ, Виталий Хоценко, Единый день голосования в России — 2023
Врио омского губернатора Хоценко лидирует на выборах с 75,26 процента

ЦИК: врио омского губернатора Хоценко лидирует на выборах с 75,26% голосов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Виталий Хоценко . Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко лидирует на выборах главы региона с 75,26% голосов по итогам обработки 80,73% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Виталий Хоценко ("Единая Россия") набрал 75,26% голосов избирателей, Андрей Алехин (КПРФ) - 11,51% голосов, Владимир Казанин ("Коммунисты России") - 6,37%, Максим Макаленко (ЛДПР) - 4,75% голосов.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
Вчера, 15:02
 
ПолитикаОмская областьЦИК РФЕдиная РоссияКПРФВиталий ХоценкоЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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