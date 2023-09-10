https://ria.ru/20230910/vybory-1895405333.html

Врио омского губернатора Хоценко лидирует на выборах с 75,26 процента

Врио омского губернатора Хоценко лидирует на выборах с 75,26 процента - РИА Новости, 10.09.2023

Врио омского губернатора Хоценко лидирует на выборах с 75,26 процента

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко лидирует на выборах главы региона с 75,26% голосов по итогам обработки 80,73% протоколов, свидетельствуют новые... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T21:17

2023-09-10T21:17

2023-09-10T23:12

политика

омская область

цик рф

единая россия

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виталий хоценко

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко лидирует на выборах главы региона с 75,26% голосов по итогам обработки 80,73% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Виталий Хоценко ("Единая Россия") набрал 75,26% голосов избирателей, Андрей Алехин (КПРФ) - 11,51% голосов, Владимир Казанин ("Коммунисты России") - 6,37%, Максим Макаленко (ЛДПР) - 4,75% голосов.

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политика, омская область, цик рф, единая россия, кпрф, виталий хоценко, единый день голосования в россии — 2023