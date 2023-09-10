https://ria.ru/20230910/vybory-1895400072.html

Явка на избирательных участках в Подмосковье превысила 50 процентов

Явка на избирательных участках в Подмосковье превысила 50 процентов - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на избирательных участках в Подмосковье превысила 50 процентов

Явка в Московской области составила больше 50%, заявил председатель избиркома области Илья Березкин. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T20:35

2023-09-10T20:35

2023-09-10T23:12

политика

московская область (подмосковье)

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Явка в Московской области составила больше 50%, заявил председатель избиркома области Илья Березкин."Явка на избирательных участках у нас довольно высокая - более 50%", - сказал Березкин в ходе видеоконференции.Он добавил, что в настоящий момент от числа заявленных на голосование через ДЭГ явка составила 88% - это 391 888 избирателей. "Честно скажу, что не ожидали такого результата", - добавил он.Березкин отметил, что "из десяти девять" проголосовавших в Московской области проголосовали электронно.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили за три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

московская область (подмосковье)

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политика, московская область (подмосковье), единый день голосования в россии — 2023