https://ria.ru/20230910/vybory-1895400072.html
Явка на избирательных участках в Подмосковье превысила 50 процентов
Явка на избирательных участках в Подмосковье превысила 50 процентов - РИА Новости, 10.09.2023
Явка на избирательных участках в Подмосковье превысила 50 процентов
Явка в Московской области составила больше 50%, заявил председатель избиркома области Илья Березкин. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T20:35
2023-09-10T20:35
2023-09-10T23:12
политика
московская область (подмосковье)
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Явка в Московской области составила больше 50%, заявил председатель избиркома области Илья Березкин."Явка на избирательных участках у нас довольно высокая - более 50%", - сказал Березкин в ходе видеоконференции.Он добавил, что в настоящий момент от числа заявленных на голосование через ДЭГ явка составила 88% - это 391 888 избирателей. "Честно скажу, что не ожидали такого результата", - добавил он.Березкин отметил, что "из десяти девять" проголосовавших в Московской области проголосовали электронно.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили за три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, московская область (подмосковье), единый день голосования в россии — 2023
Политика, Московская область (Подмосковье), Единый день голосования в России — 2023
Явка на избирательных участках в Подмосковье превысила 50 процентов
Березкин: явка на избирательных участках в Подмосковье превысила 50 процентов
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Явка в Московской области составила больше 50%, заявил председатель избиркома области Илья Березкин.
"Явка на избирательных участках у нас довольно высокая - более 50%", - сказал Березкин в ходе видеоконференции.
Он добавил, что в настоящий момент от числа заявленных на голосование через ДЭГ явка составила 88% - это 391 888 избирателей. "Честно скажу, что не ожидали такого результата", - добавил он.
Березкин отметил, что "из десяти девять" проголосовавших в Московской области проголосовали электронно.
Выборы в России
в единый день голосования в большинстве регионов проходили за три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы
по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областях
.
Итоги выборов глав регионов России