https://ria.ru/20230910/vybory-1895379333.html

Травников лидирует на выборах главы Новосибирской области с 76,13 процента

Травников лидирует на выборах главы Новосибирской области с 76,13 процента - РИА Новости, 10.09.2023

Травников лидирует на выборах главы Новосибирской области с 76,13 процента

Действующий глава Новосибирской области Андрей Травников лидирует на выборах главы региона с 76,13% голосов после обработки 31% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T18:24

2023-09-10T18:24

2023-09-10T18:24

политика

новосибирская область

андрей травников

цик рф

единая россия

единый день голосования в россии — 2023

кпрф

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Новосибирской области Андрей Травников лидирует на выборах главы региона с 76,13% голосов после обработки 31% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, действующий губернатор Андрей Травников ("Единая Россия") набирает 76,13% голосов, Роман Яковлев (КПРФ) - 10,95% голосов избирателей, Евгений Лебедев (ЛДПР) - 6,76% голосов, Владислав Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 3,86% голосов.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

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политика, новосибирская область, андрей травников, цик рф, единая россия, единый день голосования в россии — 2023, кпрф