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Травников лидирует на выборах главы Новосибирской области с 76,13 процента
Травников лидирует на выборах главы Новосибирской области с 76,13 процента - РИА Новости, 10.09.2023
Травников лидирует на выборах главы Новосибирской области с 76,13 процента
Действующий глава Новосибирской области Андрей Травников лидирует на выборах главы региона с 76,13% голосов после обработки 31% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T18:24
2023-09-10T18:24
2023-09-10T18:24
политика
новосибирская область
андрей травников
цик рф
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Новосибирской области Андрей Травников лидирует на выборах главы региона с 76,13% голосов после обработки 31% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, действующий губернатор Андрей Травников ("Единая Россия") набирает 76,13% голосов, Роман Яковлев (КПРФ) - 10,95% голосов избирателей, Евгений Лебедев (ЛДПР) - 6,76% голосов, Владислав Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 3,86% голосов.
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Политика, Новосибирская область, Андрей Травников, ЦИК РФ, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023, КПРФ
Травников лидирует на выборах главы Новосибирской области с 76,13 процента
ЦИК: Травников лидирует на выборах главы Новосибирской области с 76,13 процента