https://ria.ru/20230910/vybory-1895311590.html

Явка на выборах в Москве составила 2,7 миллиона человек

Явка на выборах в Москве составила 2,7 миллиона человек - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на выборах в Москве составила 2,7 миллиона человек

Явка на выборах мэра в Москве на 12.00 составила 2,7 миллиона человек, заявил Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T12:30

2023-09-10T12:30

2023-09-10T12:30

политика

москва

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Явка на выборах мэра в Москве на 12.00 составила 2,7 миллиона человек, заявил Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев."На 12.00 у нас явка в городе более 2,7 миллиона человек. Выборы проходят штатно. Нарушений нет", - сказал он.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

https://ria.ru/20230910/mer-1894747618.html

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политика, москва, единый день голосования в россии — 2023