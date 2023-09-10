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Явка на выборах в Москве составила 2,7 миллиона человек
Явка на выборах в Москве составила 2,7 миллиона человек - РИА Новости, 10.09.2023
Явка на выборах в Москве составила 2,7 миллиона человек
Явка на выборах мэра в Москве на 12.00 составила 2,7 миллиона человек, заявил Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T12:30
2023-09-10T12:30
2023-09-10T12:30
политика
москва
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Явка на выборах мэра в Москве на 12.00 составила 2,7 миллиона человек, заявил Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев."На 12.00 у нас явка в городе более 2,7 миллиона человек. Выборы проходят штатно. Нарушений нет", - сказал он.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
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политика, москва, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Москва, Единый день голосования в России — 2023
Явка на выборах в Москве составила 2,7 миллиона человек
Явка на выборах в Москве по состоянию на 12.00 составила 2,7 миллиона человек