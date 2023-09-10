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Это наше. В конгрессе США пожаловались на дерзкий шаг России - РИА Новости, 10.09.2023
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04:51 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/ssha-1895264407.html
Это наше. В конгрессе США пожаловались на дерзкий шаг России
Это наше. В конгрессе США пожаловались на дерзкий шаг России - РИА Новости, 10.09.2023
Это наше. В конгрессе США пожаловались на дерзкий шаг России
Россия и Китай выдавливают США с глобального Юга, в то время как глава Белого дома Джо Байден проявляет "слабость", такое мнение в беседе с Fox Business выразил РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T04:51
2023-09-10T04:51
в мире
россия
китай
сша
джо байден
большая двадцатка
светлана лукаш
конгресс сша
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Россия и Китай выдавливают США с глобального Юга, в то время как глава Белого дома Джо Байден проявляет "слабость", такое мнение в беседе с Fox Business выразил член палаты представителей от штата Мичиган Джон Джеймс.Как заявил конгрессмен-республиканец, Байден делает Америку слабее на мировой арене "каждый раз, когда выезжает за границу".По его словам, на саммит G20 американский лидер "вместе со свитой" прилетел на лайнерах, чтобы затем прочитать Индии и глобальному Югу лекции об изменении климата.Джеймс утверждает, что "Россия и Китай настраивают глобальный Юг против нас", одновременно с этим "буквально кушая наш ланч (выражение, означающее выдавливание бизнеса конкурента. – ред.)" в регионе.При этом страны Запада, пытаясь добиться расположения глобального Юга, продолжают внешнюю политику, основанную на нравоучениях, посетовал конгрессмен.Как ранее заявила шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш, странам G20 удалось добиться серьезных результатов на саммите в Дели, в каждом вопросе были отражены интересы развивающихся экономик глобального Юга.
https://ria.ru/20230910/bayden-1895257563.html
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в мире, россия, китай, сша, джо байден, большая двадцатка, светлана лукаш, конгресс сша
В мире, Россия, Китай, США, Джо Байден, Большая двадцатка, Светлана Лукаш, Конгресс США
Это наше. В конгрессе США пожаловались на дерзкий шаг России

Конгрессмен Джеймс: Россия и Китая выдавливают США с глобального Юга

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Россия и Китай выдавливают США с глобального Юга, в то время как глава Белого дома Джо Байден проявляет "слабость", такое мнение в беседе с Fox Business выразил член палаты представителей от штата Мичиган Джон Джеймс.
Как заявил конгрессмен-республиканец, Байден делает Америку слабее на мировой арене "каждый раз, когда выезжает за границу".
По его словам, на саммит G20 американский лидер "вместе со свитой" прилетел на лайнерах, чтобы затем прочитать Индии и глобальному Югу лекции об изменении климата.
Джеймс утверждает, что "Россия и Китай настраивают глобальный Юг против нас", одновременно с этим "буквально кушая наш ланч (выражение, означающее выдавливание бизнеса конкурента. – ред.)" в регионе.
При этом страны Запада, пытаясь добиться расположения глобального Юга, продолжают внешнюю политику, основанную на нравоучениях, посетовал конгрессмен.
Как ранее заявила шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш, странам G20 удалось добиться серьезных результатов на саммите в Дели, в каждом вопросе были отражены интересы развивающихся экономик глобального Юга.
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В миреРоссияКитайСШАДжо БайденБольшая двадцаткаСветлана ЛукашКонгресс США
 
 
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