https://ria.ru/20230910/ssha-1895264407.html
Это наше. В конгрессе США пожаловались на дерзкий шаг России
Это наше. В конгрессе США пожаловались на дерзкий шаг России - РИА Новости, 10.09.2023
Это наше. В конгрессе США пожаловались на дерзкий шаг России
Россия и Китай выдавливают США с глобального Юга, в то время как глава Белого дома Джо Байден проявляет "слабость", такое мнение в беседе с Fox Business выразил РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T04:51
2023-09-10T04:51
2023-09-10T04:51
в мире
россия
китай
сша
джо байден
большая двадцатка
светлана лукаш
конгресс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7b48096fe6c989db9b147ef865d79c54.jpg
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Россия и Китай выдавливают США с глобального Юга, в то время как глава Белого дома Джо Байден проявляет "слабость", такое мнение в беседе с Fox Business выразил член палаты представителей от штата Мичиган Джон Джеймс.Как заявил конгрессмен-республиканец, Байден делает Америку слабее на мировой арене "каждый раз, когда выезжает за границу".По его словам, на саммит G20 американский лидер "вместе со свитой" прилетел на лайнерах, чтобы затем прочитать Индии и глобальному Югу лекции об изменении климата.Джеймс утверждает, что "Россия и Китай настраивают глобальный Юг против нас", одновременно с этим "буквально кушая наш ланч (выражение, означающее выдавливание бизнеса конкурента. – ред.)" в регионе.При этом страны Запада, пытаясь добиться расположения глобального Юга, продолжают внешнюю политику, основанную на нравоучениях, посетовал конгрессмен.Как ранее заявила шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш, странам G20 удалось добиться серьезных результатов на саммите в Дели, в каждом вопросе были отражены интересы развивающихся экономик глобального Юга.
https://ria.ru/20230910/bayden-1895257563.html
россия
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_593:0:3324:2048_1920x0_80_0_0_b9f6039150398c2866be6110786c8747.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, сша, джо байден, большая двадцатка, светлана лукаш, конгресс сша
В мире, Россия, Китай, США, Джо Байден, Большая двадцатка, Светлана Лукаш, Конгресс США
Это наше. В конгрессе США пожаловались на дерзкий шаг России
Конгрессмен Джеймс: Россия и Китая выдавливают США с глобального Юга