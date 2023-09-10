https://ria.ru/20230910/ssha-1895264407.html

Это наше. В конгрессе США пожаловались на дерзкий шаг России

Это наше. В конгрессе США пожаловались на дерзкий шаг России - РИА Новости, 10.09.2023

Это наше. В конгрессе США пожаловались на дерзкий шаг России

Россия и Китай выдавливают США с глобального Юга, в то время как глава Белого дома Джо Байден проявляет "слабость", такое мнение в беседе с Fox Business выразил РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T04:51

2023-09-10T04:51

2023-09-10T04:51

в мире

россия

китай

сша

джо байден

большая двадцатка

светлана лукаш

конгресс сша

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Россия и Китай выдавливают США с глобального Юга, в то время как глава Белого дома Джо Байден проявляет "слабость", такое мнение в беседе с Fox Business выразил член палаты представителей от штата Мичиган Джон Джеймс.Как заявил конгрессмен-республиканец, Байден делает Америку слабее на мировой арене "каждый раз, когда выезжает за границу".По его словам, на саммит G20 американский лидер "вместе со свитой" прилетел на лайнерах, чтобы затем прочитать Индии и глобальному Югу лекции об изменении климата.Джеймс утверждает, что "Россия и Китай настраивают глобальный Юг против нас", одновременно с этим "буквально кушая наш ланч (выражение, означающее выдавливание бизнеса конкурента. – ред.)" в регионе.При этом страны Запада, пытаясь добиться расположения глобального Юга, продолжают внешнюю политику, основанную на нравоучениях, посетовал конгрессмен.Как ранее заявила шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш, странам G20 удалось добиться серьезных результатов на саммите в Дели, в каждом вопросе были отражены интересы развивающихся экономик глобального Юга.

https://ria.ru/20230910/bayden-1895257563.html

россия

китай

сша

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в мире, россия, китай, сша, джо байден, большая двадцатка, светлана лукаш, конгресс сша