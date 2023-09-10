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В Сбербанке рассказали о высоком спросе на платежные стикеры среди россиян - РИА Новости, 10.09.2023
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07:16 10.09.2023 (обновлено: 15:03 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/sberbank-1895271460.html
В Сбербанке рассказали о высоком спросе на платежные стикеры среди россиян
В Сбербанке рассказали о высоком спросе на платежные стикеры среди россиян - РИА Новости, 10.09.2023
В Сбербанке рассказали о высоком спросе на платежные стикеры среди россиян
Более 350 тысяч россиян сейчас пользуются платежными стикерами Сбербанка, а к концу года их количество удвоится, поделился ожиданиями в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T07:16
2023-09-10T15:03
владивосток
экономика
кирилл царев
сбербанк россии
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 350 тысяч россиян сейчас пользуются платежными стикерами Сбербанка, а к концу года их количество удвоится, поделился ожиданиями в интервью РИА Новости первый зампред правления банка Кирилл Царев. Сбербанк в феврале выпустил тестовую партию платёжных стикеров в 100 тысяч штук. Тогда в банке отмечали, что ее разобрали за несколько часов. В июле банк выпустил новую партию в 500 тысяч стикеров. "Мы фиксируем высокий спрос на наши стикеры, уже более 350 тысяч клиентов пользуются ими. К концу года ожидаем, что количество активных пользователей удвоится", - говорит он в интервью в рамках ВЭФ. Царев отметил, что в основном стикеры заказывают владельцы гаджетов на iOS, потому что для тех, кто пользуется смартфонами на Android, есть более технологичный и удобный способ оплаты через сервис бесконтактной оплаты. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230909/karta-1895151517.html
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владивосток, экономика, кирилл царев, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Владивосток, Экономика, Кирилл Царев, Сбербанк России, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
В Сбербанке рассказали о высоком спросе на платежные стикеры среди россиян

Сбербанк: к концу года число россиян с платежными стикерами превысит 700 тысяч

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 350 тысяч россиян сейчас пользуются платежными стикерами Сбербанка, а к концу года их количество удвоится, поделился ожиданиями в интервью РИА Новости первый зампред правления банка Кирилл Царев.
Сбербанк в феврале выпустил тестовую партию платёжных стикеров в 100 тысяч штук. Тогда в банке отмечали, что ее разобрали за несколько часов. В июле банк выпустил новую партию в 500 тысяч стикеров.
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"Мы фиксируем высокий спрос на наши стикеры, уже более 350 тысяч клиентов пользуются ими. К концу года ожидаем, что количество активных пользователей удвоится", - говорит он в интервью в рамках ВЭФ.
Царев отметил, что в основном стикеры заказывают владельцы гаджетов на iOS, потому что для тех, кто пользуется смартфонами на Android, есть более технологичный и удобный способ оплаты через сервис бесконтактной оплаты.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ВладивостокЭкономикаКирилл ЦаревСбербанк РоссииДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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