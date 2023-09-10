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ВСУ потеряли до 260 военных на Донецком направлении

ВСУ потеряли до 260 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 10.09.2023

ВСУ потеряли до 260 военных на Донецком направлении

На донецком направлении войска Украины потеряли за сутки до 260 военнослужащих, российскими войсками отражены восемь атак противника, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T13:34

2023-09-10T13:34

2023-09-10T13:54

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. На донецком направлении войска Украины потеряли за сутки до 260 военнослужащих, российскими войсками отражены восемь атак противника, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й бригад Украины в районах Водяного и Красногоровки ДНР. Также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в районах Клещеевки, Красного и Малоильиновки ДНР."В ходе боевых действий противник потерял до 260 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей", - сказали в министерстве.

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)