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ВСУ потеряли до 260 военных на Донецком направлении
ВСУ потеряли до 260 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 10.09.2023
ВСУ потеряли до 260 военных на Донецком направлении
На донецком направлении войска Украины потеряли за сутки до 260 военнослужащих, российскими войсками отражены восемь атак противника, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T13:34
2023-09-10T13:34
2023-09-10T13:54
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. На донецком направлении войска Украины потеряли за сутки до 260 военнослужащих, российскими войсками отражены восемь атак противника, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й бригад Украины в районах Водяного и Красногоровки ДНР. Также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в районах Клещеевки, Красного и Малоильиновки ДНР."В ходе боевых действий противник потерял до 260 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей", - сказали в министерстве.
донецкая народная республика
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 260 военных на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 260 военных на Донецком направлении