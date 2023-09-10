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В Молдавии аграрии обвинили власти в содействии уничтожению хозяйств - РИА Новости, 10.09.2023
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14:55 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/moldavia-1895340946.html
В Молдавии аграрии обвинили власти в содействии уничтожению хозяйств
В Молдавии аграрии обвинили власти в содействии уничтожению хозяйств - РИА Новости, 10.09.2023
В Молдавии аграрии обвинили власти в содействии уничтожению хозяйств
Глава ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь заявил, что власти Молдавии являются соучастниками уничтожения крупными холдингами небольших фермерских... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T14:55
2023-09-10T14:55
в мире
молдавия
украина
кишинев
дорин речан
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КИШИНЕВ, 10 сен - РИА Новости. Глава ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь заявил, что власти Молдавии являются соучастниками уничтожения крупными холдингами небольших фермерских хозяйств, по его словам, отсутствие помощи фермерам со стороны государства ставит под угрозу продовольственную безопасность страны. Ранее Слусарь не раз заявлял, что в стране полным ходом идет уничтожение мелких и средних фермерских предприятий. "Бенефициарами этой акции являются несколько холдинговых компаний, которые хотят превратить Молдавию в свою вотчину. Все происходит на фоне бездействия органов государственной власти, которые не применяют необходимые меры поддержки, даже если некоторые из них не требуют бюджетных расходов. Я могу расценивать это только как соучастие в ликвидации той части фермеров, которые удерживают села на плаву", - написал Слусарь на своей странице в Facebook*. Он также заявил, что подобное бездействие властей, которые не хотят помочь фермерам, ставит под угрозу продовольственную безопасность страны. Представители ассоциации "Сила фермеров" 14 августа провели предупредительный пикет у здания правительства, они настаивали на встрече с премьером Дорином Речаном и министром сельского хозяйства Владимиром Болей. В итоге им через полицию передали предложение записаться на прием к премьеру, что аграрии восприняли как "издевательство над народом". Основное требование фермеров касается введения трехмесячного моратория, который запретит банкам и кредиторам начислять пеню за просрочку платы по кредитам. В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития. Также фермеры настаивали на выделении им компенсаций. После серии забастовок, в том числе с выводом сельхозтехники в Кишинев, правительство пообещало посодействовать в решении ряда проблем, фермеры объявили перерыв до 1 августа.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, молдавия, украина, кишинев, дорин речан
В мире, Молдавия, Украина, Кишинев, Дорин Речан
В Молдавии аграрии обвинили власти в содействии уничтожению хозяйств

В Молдавии аграрии обвинили власти в содействии уничтожению фермерских хозяйств

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкСельскохозяйственная техника молдавских аграриев
Сельскохозяйственная техника молдавских аграриев - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Сельскохозяйственная техника молдавских аграриев. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 сен - РИА Новости. Глава ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь заявил, что власти Молдавии являются соучастниками уничтожения крупными холдингами небольших фермерских хозяйств, по его словам, отсутствие помощи фермерам со стороны государства ставит под угрозу продовольственную безопасность страны.
Ранее Слусарь не раз заявлял, что в стране полным ходом идет уничтожение мелких и средних фермерских предприятий.
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"Бенефициарами этой акции являются несколько холдинговых компаний, которые хотят превратить Молдавию в свою вотчину. Все происходит на фоне бездействия органов государственной власти, которые не применяют необходимые меры поддержки, даже если некоторые из них не требуют бюджетных расходов. Я могу расценивать это только как соучастие в ликвидации той части фермеров, которые удерживают села на плаву", - написал Слусарь на своей странице в Facebook*.
Он также заявил, что подобное бездействие властей, которые не хотят помочь фермерам, ставит под угрозу продовольственную безопасность страны.
Представители ассоциации "Сила фермеров" 14 августа провели предупредительный пикет у здания правительства, они настаивали на встрече с премьером Дорином Речаном и министром сельского хозяйства Владимиром Болей. В итоге им через полицию передали предложение записаться на прием к премьеру, что аграрии восприняли как "издевательство над народом". Основное требование фермеров касается введения трехмесячного моратория, который запретит банкам и кредиторам начислять пеню за просрочку платы по кредитам.
В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития. Также фермеры настаивали на выделении им компенсаций. После серии забастовок, в том числе с выводом сельхозтехники в Кишинев, правительство пообещало посодействовать в решении ряда проблем, фермеры объявили перерыв до 1 августа.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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