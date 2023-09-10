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В Ленинградской области мужчину избили до смерти из-за замечания в автобусе
В Ленинградской области мужчину избили до смерти из-за замечания в автобусе - РИА Новости, 10.09.2023
В Ленинградской области мужчину избили до смерти из-за замечания в автобусе
Полицейские задержали жителя Ленинградской области, который подозревается в том, что до смерти избил мужчину, сделавшего ему замечание в автобуса, сообщила... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T15:46
2023-09-10T15:46
2023-09-10T15:46
происшествия
ленинградская область
гатчина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Ленинградской области, который подозревается в том, что до смерти избил мужчину, сделавшего ему замечание в автобуса, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале. Как информирует ведомство, в субботу вечером в полицию Гатчинского района Ленинградской области обратилась женщина, сообщившая о том, что на улице Солодухина, 2 в Гатчине неизвестный избил её супруга. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружил тело 36-летнего мужчины. "Установлено, что 9 сентября около 20.15 в автобусе маршрута №535 36-летний мужчина сделал замечание 45-летнему пассажиру. Тот в ответ устроил драку. Водитель автобуса высадил обоих участников конфликта перед железнодорожным переездом у дома 2 по улице Солодухина... где пассажир продолжил избивать руками потерпевшего. После того, как последний упал на асфальт, обидчик ушел в сторону городского кладбища", - рассказывают в полиции. Подозреваемый задержан в Гатчине, возбуждено уголовное дело об убийстве, заключают в ГУМВД.
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происшествия, ленинградская область, гатчина
Происшествия, Ленинградская область, Гатчина
В Ленинградской области мужчину избили до смерти из-за замечания в автобусе
В Гатчине 36-летнего мужчину избили до смерти из-за замечания в автобусе