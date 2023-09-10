Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области мужчину избили до смерти из-за замечания в автобусе - РИА Новости, 10.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/izbienie-1895350029.html
В Ленинградской области мужчину избили до смерти из-за замечания в автобусе
В Ленинградской области мужчину избили до смерти из-за замечания в автобусе - РИА Новости, 10.09.2023
В Ленинградской области мужчину избили до смерти из-за замечания в автобусе
Полицейские задержали жителя Ленинградской области, который подозревается в том, что до смерти избил мужчину, сделавшего ему замечание в автобуса, сообщила... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T15:46
2023-09-10T15:46
происшествия
ленинградская область
гатчина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Ленинградской области, который подозревается в том, что до смерти избил мужчину, сделавшего ему замечание в автобуса, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале. Как информирует ведомство, в субботу вечером в полицию Гатчинского района Ленинградской области обратилась женщина, сообщившая о том, что на улице Солодухина, 2 в Гатчине неизвестный избил её супруга. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружил тело 36-летнего мужчины. "Установлено, что 9 сентября около 20.15 в автобусе маршрута №535 36-летний мужчина сделал замечание 45-летнему пассажиру. Тот в ответ устроил драку. Водитель автобуса высадил обоих участников конфликта перед железнодорожным переездом у дома 2 по улице Солодухина... где пассажир продолжил избивать руками потерпевшего. После того, как последний упал на асфальт, обидчик ушел в сторону городского кладбища", - рассказывают в полиции. Подозреваемый задержан в Гатчине, возбуждено уголовное дело об убийстве, заключают в ГУМВД.
https://ria.ru/20230908/invalid-1894904707.html
ленинградская область
гатчина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, гатчина
Происшествия, Ленинградская область, Гатчина
В Ленинградской области мужчину избили до смерти из-за замечания в автобусе

В Гатчине 36-летнего мужчину избили до смерти из-за замечания в автобусе

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Ленинградской области, который подозревается в том, что до смерти избил мужчину, сделавшего ему замечание в автобуса, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале.
Как информирует ведомство, в субботу вечером в полицию Гатчинского района Ленинградской области обратилась женщина, сообщившая о том, что на улице Солодухина, 2 в Гатчине неизвестный избил её супруга. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружил тело 36-летнего мужчины.
«
"Установлено, что 9 сентября около 20.15 в автобусе маршрута №535 36-летний мужчина сделал замечание 45-летнему пассажиру. Тот в ответ устроил драку. Водитель автобуса высадил обоих участников конфликта перед железнодорожным переездом у дома 2 по улице Солодухина... где пассажир продолжил избивать руками потерпевшего. После того, как последний упал на асфальт, обидчик ушел в сторону городского кладбища", - рассказывают в полиции.
Подозреваемый задержан в Гатчине, возбуждено уголовное дело об убийстве, заключают в ГУМВД.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
В Хабаровском крае два подростка избили инвалида
8 сентября, 10:24
 
ПроисшествияЛенинградская областьГатчина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала