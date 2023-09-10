https://ria.ru/20230910/investirovanie-1895550565.html

Глава Камчатки предложил арабским странам инвестировать в соколиный центр

Глава Камчатки предложил арабским странам инвестировать в соколиный центр - РИА Новости, 11.09.2023

Глава Камчатки предложил арабским странам инвестировать в соколиный центр

Глава Камчатки Владимир Солодов на Восточном экономическом форуме заявил, что соколиный центр в регионе со следующего года должен стать ведущим туристическим... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-10T08:50

2023-09-10T08:50

2023-09-11T13:11

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Глава Камчатки Владимир Солодов на Восточном экономическом форуме заявил, что соколиный центр в регионе со следующего года должен стать ведущим туристическим объектом, и предложил партнерам из арабских стран инвестировать в инфраструктуру. "В этом году мы заканчиваем строительство дороги и обустройство площадки, и со следующего года я ставлю задачу, чтобы он стал ведущим туристическим объектом, включая возможность реконструкции соколиной охоты и элементов шоу, которые бы воспроизвели традиции, которые с птицами связаны", - сказал Солодов на пленарной сессии "Сохранение и гармоничное использование хищных птиц в разных странах мира". По его словам, потенциал центра большой, и он только начинает реализовываться. "Хочу обратиться к нашим коллегам, партнерам из арабских стран, что сейчас хорошая возможность инвестировать в смежные туристические проекты, создание туристических баз и инфраструктуру, которые необходимы для соответствующих мероприятий, которые точно будут развиваться", - отметил губернатор. В воскресенье на полях Восточного экономического форума проходит международный форум "День Сокола", он призван стать международной экспертной площадкой для всестороннего диалога и привлечения внимания представителей органов власти, экспертов и научного сообщества к вопросам сохранения, защиты и приумножения популяции хищных и редких видов птиц, включая птиц семейства соколиных. С 2023 года форум проводится в России ежегодно. VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230910/podarki-1895273419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вэф-2023, экономика, камчатка, россия, владивосток, владимир солодов, камчатский край