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Глава Камчатки предложил арабским странам инвестировать в соколиный центр - РИА Новости, 11.09.2023
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08:50 10.09.2023 (обновлено: 13:11 11.09.2023)
https://ria.ru/20230910/investirovanie-1895550565.html
Глава Камчатки предложил арабским странам инвестировать в соколиный центр
Глава Камчатки предложил арабским странам инвестировать в соколиный центр - РИА Новости, 11.09.2023
Глава Камчатки предложил арабским странам инвестировать в соколиный центр
Глава Камчатки Владимир Солодов на Восточном экономическом форуме заявил, что соколиный центр в регионе со следующего года должен стать ведущим туристическим... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-10T08:50
2023-09-11T13:11
вэф-2023
экономика
камчатка
россия
владивосток
владимир солодов
камчатский край
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Глава Камчатки Владимир Солодов на Восточном экономическом форуме заявил, что соколиный центр в регионе со следующего года должен стать ведущим туристическим объектом, и предложил партнерам из арабских стран инвестировать в инфраструктуру. "В этом году мы заканчиваем строительство дороги и обустройство площадки, и со следующего года я ставлю задачу, чтобы он стал ведущим туристическим объектом, включая возможность реконструкции соколиной охоты и элементов шоу, которые бы воспроизвели традиции, которые с птицами связаны", - сказал Солодов на пленарной сессии "Сохранение и гармоничное использование хищных птиц в разных странах мира". По его словам, потенциал центра большой, и он только начинает реализовываться. "Хочу обратиться к нашим коллегам, партнерам из арабских стран, что сейчас хорошая возможность инвестировать в смежные туристические проекты, создание туристических баз и инфраструктуру, которые необходимы для соответствующих мероприятий, которые точно будут развиваться", - отметил губернатор. В воскресенье на полях Восточного экономического форума проходит международный форум "День Сокола", он призван стать международной экспертной площадкой для всестороннего диалога и привлечения внимания представителей органов власти, экспертов и научного сообщества к вопросам сохранения, защиты и приумножения популяции хищных и редких видов птиц, включая птиц семейства соколиных. С 2023 года форум проводится в России ежегодно. VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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вэф-2023, экономика, камчатка, россия, владивосток, владимир солодов, камчатский край
ВЭФ-2023, Экономика, Камчатка, Россия, Владивосток, Владимир Солодов, Камчатский край

Глава Камчатки предложил арабским странам инвестировать в соколиный центр

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов во время открытия павильона "Дом сокола" на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках ВЭФ — 2023
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время открытия павильона Дом сокола на выставке Улица Дальнего Востока в рамках ВЭФ — 2023 - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Глава Камчатки Владимир Солодов на Восточном экономическом форуме заявил, что соколиный центр в регионе со следующего года должен стать ведущим туристическим объектом, и предложил партнерам из арабских стран инвестировать в инфраструктуру.
"В этом году мы заканчиваем строительство дороги и обустройство площадки, и со следующего года я ставлю задачу, чтобы он стал ведущим туристическим объектом, включая возможность реконструкции соколиной охоты и элементов шоу, которые бы воспроизвели традиции, которые с птицами связаны", - сказал Солодов на пленарной сессии "Сохранение и гармоничное использование хищных птиц в разных странах мира".
По его словам, потенциал центра большой, и он только начинает реализовываться.
"Хочу обратиться к нашим коллегам, партнерам из арабских стран, что сейчас хорошая возможность инвестировать в смежные туристические проекты, создание туристических баз и инфраструктуру, которые необходимы для соответствующих мероприятий, которые точно будут развиваться", - отметил губернатор.
В воскресенье на полях Восточного экономического форума проходит международный форум "День Сокола", он призван стать международной экспертной площадкой для всестороннего диалога и привлечения внимания представителей органов власти, экспертов и научного сообщества к вопросам сохранения, защиты и приумножения популяции хищных и редких видов птиц, включая птиц семейства соколиных. С 2023 года форум проводится в России ежегодно.
VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Участник у павильона Дом сокола на выставке Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
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