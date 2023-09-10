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Пушилин встретился с иностранными наблюдателями на выборах - РИА Новости, 10.09.2023
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21:28 10.09.2023 (обновлено: 23:11 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895407228.html
Пушилин встретился с иностранными наблюдателями на выборах
Пушилин встретился с иностранными наблюдателями на выборах - РИА Новости, 10.09.2023
Пушилин встретился с иностранными наблюдателями на выборах
Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале заявил, что встретился с иностранными наблюдателями на выборах, они отметили, что не увидели нарушений... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T21:28
2023-09-10T23:11
в мире
донецкая народная республика
индонезия
денис пушилин
россия
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале заявил, что встретился с иностранными наблюдателями на выборах, они отметили, что не увидели нарушений выборного процесса. "То, что для нас является очевидным, стало открытием для международных наблюдателей на выборах. Встретился с Фаузаном Аль Рашидом (Индонезия), Клариссой Вийдорвен (Камерун), Миодрагом Зарковичем и Срджаном Перишичем (Сербия), чтобы узнать их мнение о происходящем. Все отметили, что не увидели нарушений выборного процесса - люди свободно выражали свое волеизъявление что сейчас, что на референдуме 2014 года", - говорится в сообщении Пушилина в телеграм-канале. Эксперты сказали, что в ДНР их привело "желание увидеть все собственными глазами, понять, что на самом деле происходит", отметил врио главы республики, он добавил, что наблюдатели сделали особый акцент на том, что "регион не в оккупации". "Особо приятно было услышать, что они чувствовали себя здесь в безопасности, хотя посетили несколько городов, в том числе и разные районы Донецка", - отметил Пушилин. Он также добавил, что поблагодарил иностранных наблюдателей за смелость, так как "чтобы в условиях поднятой Западом антироссийской истерии доносить до мирового сообщества объективную информацию, тоже нужно мужество". Ранее эксперт по выборам из США Стивен Ли Гилл заявил, что международных наблюдателей на выборах на новых территориях России никто не ограничивал, им дали возможность свободно наблюдать за электоральным процессом. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем является 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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в мире, донецкая народная республика, индонезия, денис пушилин, россия, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
В мире, Донецкая Народная Республика, Индонезия, Денис Пушилин, Россия, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
Пушилин встретился с иностранными наблюдателями на выборах

Иностранные наблюдатели на встрече с Пушилиным заявили об отсутствии нарушений

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЧлены избирательной комиссии подсчитывают голоса по итогам выборов в Донецке
Члены избирательной комиссии подсчитывают голоса по итогам выборов в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Члены избирательной комиссии подсчитывают голоса по итогам выборов в Донецке
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале заявил, что встретился с иностранными наблюдателями на выборах, они отметили, что не увидели нарушений выборного процесса.
"То, что для нас является очевидным, стало открытием для международных наблюдателей на выборах. Встретился с Фаузаном Аль Рашидом (Индонезия), Клариссой Вийдорвен (Камерун), Миодрагом Зарковичем и Срджаном Перишичем (Сербия), чтобы узнать их мнение о происходящем. Все отметили, что не увидели нарушений выборного процесса - люди свободно выражали свое волеизъявление что сейчас, что на референдуме 2014 года", - говорится в сообщении Пушилина в телеграм-канале.
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Итоги выборов глав регионов России
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Эксперты сказали, что в ДНР их привело "желание увидеть все собственными глазами, понять, что на самом деле происходит", отметил врио главы республики, он добавил, что наблюдатели сделали особый акцент на том, что "регион не в оккупации".
"Особо приятно было услышать, что они чувствовали себя здесь в безопасности, хотя посетили несколько городов, в том числе и разные районы Донецка", - отметил Пушилин.
Он также добавил, что поблагодарил иностранных наблюдателей за смелость, так как "чтобы в условиях поднятой Западом антироссийской истерии доносить до мирового сообщества объективную информацию, тоже нужно мужество".
Ранее эксперт по выборам из США Стивен Ли Гилл заявил, что международных наблюдателей на выборах на новых территориях России никто не ограничивал, им дали возможность свободно наблюдать за электоральным процессом.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем является 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаИндонезияДенис ПушилинРоссияГосдума РФЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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