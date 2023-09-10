Пушилин встретился с иностранными наблюдателями на выборах
Иностранные наблюдатели на встрече с Пушилиным заявили об отсутствии нарушений
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЧлены избирательной комиссии подсчитывают голоса по итогам выборов в Донецке
Члены избирательной комиссии подсчитывают голоса по итогам выборов в Донецке
ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале заявил, что встретился с иностранными наблюдателями на выборах, они отметили, что не увидели нарушений выборного процесса.
"То, что для нас является очевидным, стало открытием для международных наблюдателей на выборах. Встретился с Фаузаном Аль Рашидом (Индонезия), Клариссой Вийдорвен (Камерун), Миодрагом Зарковичем и Срджаном Перишичем (Сербия), чтобы узнать их мнение о происходящем. Все отметили, что не увидели нарушений выборного процесса - люди свободно выражали свое волеизъявление что сейчас, что на референдуме 2014 года", - говорится в сообщении Пушилина в телеграм-канале.
Эксперты сказали, что в ДНР их привело "желание увидеть все собственными глазами, понять, что на самом деле происходит", отметил врио главы республики, он добавил, что наблюдатели сделали особый акцент на том, что "регион не в оккупации".
"Особо приятно было услышать, что они чувствовали себя здесь в безопасности, хотя посетили несколько городов, в том числе и разные районы Донецка", - отметил Пушилин.
Он также добавил, что поблагодарил иностранных наблюдателей за смелость, так как "чтобы в условиях поднятой Западом антироссийской истерии доносить до мирового сообщества объективную информацию, тоже нужно мужество".
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем является 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.