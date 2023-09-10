https://ria.ru/20230910/golosovanie-1895405491.html

Воробьев заявил о рекордной явке на избирательных участках в Подмосковье

Воробьев заявил о рекордной явке на избирательных участках в Подмосковье - РИА Новости, 10.09.2023

Воробьев заявил о рекордной явке на избирательных участках в Подмосковье

Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за высокую явку на выборах губернатора: явка в области рекордная за... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T21:18

2023-09-10T21:18

2023-09-10T23:11

московская область (подмосковье)

политика

андрей воробьев

единая россия

единый день голосования в россии — 2023

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за высокую явку на выборах губернатора: явка в области рекордная за очень долгое время, по предварительным результатам видно, что партия "Единая Россия" находится в очень хорошей форме."Всегда выборы - очень ответственный рубеж, и мы постарались провести максимальное количество разговоров, встреч, работы, и, естественно, это невозможно одному человеку, вся команда работала, поэтому я хочу поблагодарить, и прежде всего слова благодарности высказать в адрес жителей", - сказал Воробьев.По его словам, сегодня "огромное число вызовов, и ситуация непростая"."Явка, которую мы видим в Московской области – это, наверное, рекорд за очень долгое время, более 55% - это говорит о том, что мы одна команда, мы сплачиваемся и прекрасно понимаем со своей стороны, что для нас это большая ответственность, ответственность оправдать ожидания, доверие жителей", - отметил губернатор Подмосковья.Отдельно Воробьев поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за активное сотрудничество."И, конечно, нашего президента, правительство Российской Федерации, потому что огромное количество программ…, все из них важны для жизни каждого человека. Еще раз хочу всех поздравить коллег, которые успешно прошли выборы, по предварительным результатам мы видим, что "Единая Россия" находится в хорошей форме", - отметил Воробьев.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

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московская область (подмосковье), политика, андрей воробьев, единая россия, единый день голосования в россии — 2023, сергей собянин, москва