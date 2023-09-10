https://ria.ru/20230910/ekonomika-1895395030.html

Минфин уточнил порядок выплат по российским евробондам

Минфин уточнил порядок выплат по российским евробондам - РИА Новости, 10.09.2023

Минфин уточнил порядок выплат по российским евробондам

Минфин России продолжит обеспечивать обслуживание евробондов РФ в соответствии с указом президента о доработанном порядке выплат по этим бумагам, говорится в... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T20:11

2023-09-10T20:11

2023-09-10T20:11

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

национальный расчетный депозитарий (нрд)

центральный банк рф (цб рф)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810078_0:239:2797:1812_1920x0_80_0_0_f99e7b0fc0299ca5589847a34f0aa81d.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Минфин России продолжит обеспечивать обслуживание евробондов РФ в соответствии с указом президента о доработанном порядке выплат по этим бумагам, говорится в сообщении министерства. "Минфин России информирует о переходе на доработанный порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации", - говорится в сообщении. Обновленный порядок был утвержден указом президента РФ от 9 сентября текущего года. Минфин, как и прежде, будет переводить средства в Национальный расчетный депозитарий (НРД) в российских рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте. До инвесторов первой и второй группы (чьи права учитываются в российских депозитариях без участия или, соответственно, при участии иностранных депозитариев) средства будут доводиться в рублях по ЦБ на определенную эмиссионной документацией дату выплаты. Оставшаяся часть средств после этих перечислений будет зачислена НРД на специальный счет (счет типа "И"), с которого в дальнейшем будут осуществляться выплаты владельцам еврооблигаций, которым не представляется возможным перевести средства в рамках стандартных процедур из-за неисполнения иностранными расчетно-клиринговыми организациями своих обязательств (владельцы третьей группы). Инвесторы третьей группы смогут получить средства в течение 90 дней с даты очередного платежа со счета "И" в российских рублях. При этом выплаты будут осуществляться по курсу Банка России на дату фактической выплаты средств. А по истечении этого срока выплаты со счета "И" будут осуществляться в соответствующей иностранной валюте, в которой номинированы обязательства по Еврооблигациям. Как и в рамках ранее действовавшего порядка, обслуживание и погашение еврооблигаций РФ будет осуществляться без использования счетов типа "С", ограничений на конвертацию полученных в российских рублях средств в иностранную валюту не предполагается. "Таким образом, Российская Федерация продолжает неукоснительно соблюдать взятые на себя долговые обязательства перед всеми категориями кредиторов", - подчеркивает минфин.

https://ria.ru/20230704/evrobondy-1882070700.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, министерство финансов рф (минфин россии), национальный расчетный депозитарий (нрд), центральный банк рф (цб рф), экономика