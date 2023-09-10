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Минфин уточнил порядок выплат по российским евробондам - РИА Новости, 10.09.2023
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20:11 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/ekonomika-1895395030.html
Минфин уточнил порядок выплат по российским евробондам
Минфин уточнил порядок выплат по российским евробондам - РИА Новости, 10.09.2023
Минфин уточнил порядок выплат по российским евробондам
Минфин России продолжит обеспечивать обслуживание евробондов РФ в соответствии с указом президента о доработанном порядке выплат по этим бумагам, говорится в... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T20:11
2023-09-10T20:11
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
национальный расчетный депозитарий (нрд)
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Минфин России продолжит обеспечивать обслуживание евробондов РФ в соответствии с указом президента о доработанном порядке выплат по этим бумагам, говорится в сообщении министерства. "Минфин России информирует о переходе на доработанный порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации", - говорится в сообщении. Обновленный порядок был утвержден указом президента РФ от 9 сентября текущего года. Минфин, как и прежде, будет переводить средства в Национальный расчетный депозитарий (НРД) в российских рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте. До инвесторов первой и второй группы (чьи права учитываются в российских депозитариях без участия или, соответственно, при участии иностранных депозитариев) средства будут доводиться в рублях по ЦБ на определенную эмиссионной документацией дату выплаты. Оставшаяся часть средств после этих перечислений будет зачислена НРД на специальный счет (счет типа "И"), с которого в дальнейшем будут осуществляться выплаты владельцам еврооблигаций, которым не представляется возможным перевести средства в рамках стандартных процедур из-за неисполнения иностранными расчетно-клиринговыми организациями своих обязательств (владельцы третьей группы). Инвесторы третьей группы смогут получить средства в течение 90 дней с даты очередного платежа со счета "И" в российских рублях. При этом выплаты будут осуществляться по курсу Банка России на дату фактической выплаты средств. А по истечении этого срока выплаты со счета "И" будут осуществляться в соответствующей иностранной валюте, в которой номинированы обязательства по Еврооблигациям. Как и в рамках ранее действовавшего порядка, обслуживание и погашение еврооблигаций РФ будет осуществляться без использования счетов типа "С", ограничений на конвертацию полученных в российских рублях средств в иностранную валюту не предполагается. "Таким образом, Российская Федерация продолжает неукоснительно соблюдать взятые на себя долговые обязательства перед всеми категориями кредиторов", - подчеркивает минфин.
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), национальный расчетный депозитарий (нрд), центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Национальный расчетный депозитарий (НРД), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Минфин уточнил порядок выплат по российским евробондам

Минфин заявил о переходе на доработанный порядок выплат по евробондам РФ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Минфин России продолжит обеспечивать обслуживание евробондов РФ в соответствии с указом президента о доработанном порядке выплат по этим бумагам, говорится в сообщении министерства.
"Минфин России информирует о переходе на доработанный порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации", - говорится в сообщении. Обновленный порядок был утвержден указом президента РФ от 9 сентября текущего года.
Минфин, как и прежде, будет переводить средства в Национальный расчетный депозитарий (НРД) в российских рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте. До инвесторов первой и второй группы (чьи права учитываются в российских депозитариях без участия или, соответственно, при участии иностранных депозитариев) средства будут доводиться в рублях по ЦБ на определенную эмиссионной документацией дату выплаты.
Оставшаяся часть средств после этих перечислений будет зачислена НРД на специальный счет (счет типа "И"), с которого в дальнейшем будут осуществляться выплаты владельцам еврооблигаций, которым не представляется возможным перевести средства в рамках стандартных процедур из-за неисполнения иностранными расчетно-клиринговыми организациями своих обязательств (владельцы третьей группы).
Инвесторы третьей группы смогут получить средства в течение 90 дней с даты очередного платежа со счета "И" в российских рублях. При этом выплаты будут осуществляться по курсу Банка России на дату фактической выплаты средств. А по истечении этого срока выплаты со счета "И" будут осуществляться в соответствующей иностранной валюте, в которой номинированы обязательства по Еврооблигациям.
Как и в рамках ранее действовавшего порядка, обслуживание и погашение еврооблигаций РФ будет осуществляться без использования счетов типа "С", ограничений на конвертацию полученных в российских рублях средств в иностранную валюту не предполагается. "Таким образом, Российская Федерация продолжает неукоснительно соблюдать взятые на себя долговые обязательства перед всеми категориями кредиторов", - подчеркивает минфин.
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РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Национальный расчетный депозитарий (НРД)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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