https://ria.ru/20230910/deklaratsiya-1895342854.html

В Совфеде прокомментировали декларацию G20

В Совфеде прокомментировали декларацию G20 - РИА Новости, 10.09.2023

В Совфеде прокомментировали декларацию G20

Итоговая декларация "группы 20" говорит о провале антироссийских инициатив Запада, присоединение к G20 Африканского союза приведет к росту влияния мирового... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T15:06

2023-09-10T15:06

2023-09-10T15:06

украина

нью-дели

константин косачев

большая двадцатка

g7

совет федерации рф

в мире

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Итоговая декларация "группы 20" говорит о провале антироссийских инициатив Запада, присоединение к G20 Африканского союза приведет к росту влияния мирового большинства, при котором навязывать сугубо западные темы станет еще более проблематично, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Об этом он заявил в своем Telegram-канале."Количественный кавалерийский наскок прошлого года перерос в качественный провал этого. G7 не смогла победить G20. Саммит в Нью-Дели - сигнал мира Западу, что его попытки свести все мировые проблемы к Украине этому миру уже откровенно надоели", - написал политик. Косачев отметил, что год назад итоговая декларация "группы 20" осуждала действия России на Украине, на сей раз этого нет и в помине. "Текст, разработанный принимающей саммит Индией совместно с ЮАР, Бразилией и Индонезией, говорит об украинском кризисе лишь как об одном из мировых конфликтов. И вообще двадцатка заявила, что не собирается решать геополитические проблемы, а хочет заниматься экономикой", - добавил он. По словам законодателя, Киев в бешенстве от саммита, что "лишь подтверждает успех международного сообщества в постепенной, но последовательной деукраинизации мировой повестки". "В которую, судя по всему, Западу пока не получается предложить что-либо конструктивное", - написал Косачев. По его мнению, очень символично, что президент США, досрочно покинувший саммит, пропустил третью сессию G20 под названием "Одно будущее" (One future). Видимо то будущее, которое интересно остальным участникам саммита, не очень привлекательно для Вашингтона. "Одним из главных событий саммита стало присоединение Африканского союза, который теперь стал постоянным членом "группы двадцати" в том же статусе, что и Евросоюз. Это значит, что влияние мирового большинства в 20-ке будет и дальше расти, и навязывать ему сугубо западные темы станет ещё более проблематично", - отметил Косачев. Сенатор также подчеркнул, что несомненный успех индийского председательства и всего мирового сообщества – "обсуждение вопросов, которые реально заботят мир, не допустив превращения форума в площадку для западной агитации".

https://ria.ru/20230910/putin-1895269955.html

https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html

украина

нью-дели

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украина, нью-дели, константин косачев, большая двадцатка, g7, совет федерации рф, в мире