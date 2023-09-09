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Число жертв землетрясения в Марокко возросло до 296 человек - РИА Новости, 09.09.2023
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05:26 09.09.2023 (обновлено: 09:49 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/zemletryasenie-1895132470.html
Число жертв землетрясения в Марокко возросло до 296 человек
Число жертв землетрясения в Марокко возросло до 296 человек - РИА Новости, 09.09.2023
Число жертв землетрясения в Марокко возросло до 296 человек
Число погибших при землетрясении в Марокко возросло до 296 человек, передает Марокканское информационное агентство (MAP) со ссылкой на данные Министерства... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T05:26
2023-09-09T09:49
марокко
в мире
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
марракеш
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Марокко возросло до 296 человек, передает Марокканское информационное агентство (MAP) со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.&quot;Жертвами землетрясения &lt;...&gt; стали 296 человек, &lt;...&gt; также пострадали 153 человека&quot;, — говорится в сообщении агентства.Ранее сообщалось о 93 жертвах.Землетрясение магнитудой 6,9, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), произошло в 80 километрах от Марракеша. После этого зафиксировали еще несколько толчков магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.Сейсмологи предупреждают, что афтершоки после землетрясения могут происходить в течение ближайших часов и даже дней.
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марокко, в мире, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), марракеш
Марокко, В мире, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Марракеш
Число жертв землетрясения в Марокко возросло до 296 человек

MAP: число погибших при землетрясении в Марокко выросло до 296, еще 153 ранены

© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетяхПоврежденное здание в Марокко после землетрясения 9 сентября 2023 года
Поврежденное здание в Марокко после землетрясения 9 сентября 2023 года
© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетях
Поврежденное здание в Марокко после землетрясения 9 сентября 2023 года. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Марокко возросло до 296 человек, передает Марокканское информационное агентство (MAP) со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.
«

"Жертвами землетрясения <...> стали 296 человек, <...> также пострадали 153 человека", — говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось о 93 жертвах.
Землетрясение магнитудой 6,9, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), произошло в 80 километрах от Марракеша. После этого зафиксировали еще несколько толчков магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.
Сейсмологи предупреждают, что афтершоки после землетрясения могут происходить в течение ближайших часов и даже дней.
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МароккоВ миреЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)Марракеш
 
 
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