https://ria.ru/20230909/zakon-1895245243.html
СМИ: X Corp. подала в суд на Калифорнию из-за закона о модерации контента
СМИ: X Corp. подала в суд на Калифорнию из-за закона о модерации контента - РИА Новости, 09.09.2023
СМИ: X Corp. подала в суд на Калифорнию из-за закона о модерации контента
Компания американского предпринимателя Илона Маска X Corp. подала в суд на Калифорнию из-за закона штата, который требует от соцсетей раскрывать политику... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T22:21
2023-09-09T22:21
2023-09-09T22:21
в мире
калифорния
илон маск
невада
технологии
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Компания американского предпринимателя Илона Маска X Corp. подала в суд на Калифорнию из-за закона штата, который требует от соцсетей раскрывать политику модерации контента, передает агентство Блумберг. "X Corp. Илона Маска подала в суд на Калифорнию с требованием отменить закон штата, который направлен на выявление источников разжигания ненависти и дезинформации и обязывает социальные сети объяснять, как они модерируют свой контент", - передает агентство со ссылкой на поданный иск. По данным агентства, иск был подан в пятницу. Как сообщает агентство, компания утверждает, что закон "вмешивается в ее редакционную политику, которая защищена в конституции в качестве свободы слова". Целью закона является оказание давления на платформы социальных сетей для устранения определенного контента, который "рассматривается государством как проблематичный", отмечается в иске. Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Американский предприниматель Илон Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению. В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp., штаб-квартира которой находится в штате Невада.
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в мире, калифорния, илон маск, невада, технологии
В мире, Калифорния, Илон Маск, Невада, Технологии
СМИ: X Corp. подала в суд на Калифорнию из-за закона о модерации контента
Блумберг: X Corp. подала в суд на Калифорнию из-за закона о модерации контента