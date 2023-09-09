https://ria.ru/20230909/zakon-1895245243.html

СМИ: X Corp. подала в суд на Калифорнию из-за закона о модерации контента

СМИ: X Corp. подала в суд на Калифорнию из-за закона о модерации контента - РИА Новости, 09.09.2023

СМИ: X Corp. подала в суд на Калифорнию из-за закона о модерации контента

Компания американского предпринимателя Илона Маска X Corp. подала в суд на Калифорнию из-за закона штата, который требует от соцсетей раскрывать политику... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T22:21

2023-09-09T22:21

2023-09-09T22:21

в мире

калифорния

илон маск

невада

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880371271_0:47:1080:655_1920x0_80_0_0_bcb13060758e9f1411a8675be070f7be.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Компания американского предпринимателя Илона Маска X Corp. подала в суд на Калифорнию из-за закона штата, который требует от соцсетей раскрывать политику модерации контента, передает агентство Блумберг. "X Corp. Илона Маска подала в суд на Калифорнию с требованием отменить закон штата, который направлен на выявление источников разжигания ненависти и дезинформации и обязывает социальные сети объяснять, как они модерируют свой контент", - передает агентство со ссылкой на поданный иск. По данным агентства, иск был подан в пятницу. Как сообщает агентство, компания утверждает, что закон "вмешивается в ее редакционную политику, которая защищена в конституции в качестве свободы слова". Целью закона является оказание давления на платформы социальных сетей для устранения определенного контента, который "рассматривается государством как проблематичный", отмечается в иске. Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Американский предприниматель Илон Маск осенью 2022 года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по ее приобретению. В апреле стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp., штаб-квартира которой находится в штате Невада.

https://ria.ru/20230909/mask-1895154913.html

https://ria.ru/20230909/mask-1895134646.html

калифорния

невада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, калифорния, илон маск, невада, технологии