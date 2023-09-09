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Явка в Орловской области в первый день голосования превысила 30 процентов

Явка в Орловской области в первый день голосования превысила 30 процентов - РИА Новости, 09.09.2023

Явка в Орловской области в первый день голосования превысила 30 процентов

Явка на выборах губернатора Орловской области по итогам первого дня голосования составила 30,32%, сообщили в региональном избиркоме. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T09:02

2023-09-09T09:02

2023-09-09T09:02

единый день голосования в россии — 2023

орловская область

андрей клычков

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ВОРОНЕЖ, 9 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Орловской области по итогам первого дня голосования составила 30,32%, сообщили в региональном избиркоме. "Явка избирателей на выборах губернатора Орловской области за первый день голосования составила: 30,32%", - сообщили в Telegram-канале избирательной комиссии Орловской области. На однодневных досрочных выборах губернатора Орловской области, которые прошли 9 сентября 2018 года, итоговая явка составляла 57,77%. Выборы губернатора Орловской области проходят три дня, с 8 по 10 сентября. В первый день голосования в регионе открылось 682 избирательных участка. По данным областного избиркома на 1 июля, в Орловской области зарегистрированы 601 078 избирателей. За пост руководителя региона борются четыре кандидата: действующий глава Андрей Клычков, который выдвинут от КПРФ, Светлана Ковалева от партии "Новые люди", Владимир Стебаков от Российской экологической партии "Зелёные" и Владислав Числов от ЛДПР.

орловская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, орловская область, андрей клычков