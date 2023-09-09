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Песков не стал отвечать на вопрос о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына - РИА Новости, 09.09.2023
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12:31 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/vstrecha-1895167036.html
Песков не стал отвечать на вопрос о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына
Песков не стал отвечать на вопрос о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына - РИА Новости, 09.09.2023
Песков не стал отвечать на вопрос о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему по-прежнему ничего сказать про возможность встречи Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T12:31
2023-09-09T12:31
владимир путин
дмитрий песков
россия
ким чен ын
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему по-прежнему ничего сказать про возможность встречи Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. "Нет, мне нечего вам сказать в настоящий момент", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
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владимир путин, дмитрий песков, россия, ким чен ын, кндр (северная корея)
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
Песков не стал отвечать на вопрос о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына

Песков сообщил, что ему нечего сказать о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему по-прежнему ничего сказать про возможность встречи Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
"Нет, мне нечего вам сказать в настоящий момент", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием КНДР
Вчера, 09:05
 
Владимир ПутинДмитрий ПесковРоссияКим Чен ЫнКНДР (Северная Корея)
 
 
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