https://ria.ru/20230909/vstrecha-1895167036.html

Песков не стал отвечать на вопрос о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына

Песков не стал отвечать на вопрос о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына - РИА Новости, 09.09.2023

Песков не стал отвечать на вопрос о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему по-прежнему ничего сказать про возможность встречи Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T12:31

2023-09-09T12:31

2023-09-09T12:31

владимир путин

дмитрий песков

россия

ким чен ын

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему по-прежнему ничего сказать про возможность встречи Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. "Нет, мне нечего вам сказать в настоящий момент", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

https://ria.ru/20230909/kndr-1895146203.html

россия

кндр (северная корея)

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Влада Копылова

владимир путин, дмитрий песков, россия, ким чен ын, кндр (северная корея)