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Песков не стал отвечать на вопрос о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына
Песков не стал отвечать на вопрос о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына - РИА Новости, 09.09.2023
Песков не стал отвечать на вопрос о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему по-прежнему ничего сказать про возможность встречи Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T12:31
2023-09-09T12:31
2023-09-09T12:31
владимир путин
дмитрий песков
россия
ким чен ын
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему по-прежнему ничего сказать про возможность встречи Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. "Нет, мне нечего вам сказать в настоящий момент", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, дмитрий песков, россия, ким чен ын, кндр (северная корея)
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
Песков не стал отвечать на вопрос о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына
Песков сообщил, что ему нечего сказать о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына