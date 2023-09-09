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Генконсул России выразил возмущение мэру Милана из-за выставки об "Азове"* - РИА Новости, 09.09.2023
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20:14 09.09.2023 (обновлено: 20:51 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/vozmuschenie-1895233901.html
Генконсул России выразил возмущение мэру Милана из-за выставки об "Азове"*
Генконсул России выразил возмущение мэру Милана из-за выставки об "Азове"* - РИА Новости, 09.09.2023
Генконсул России выразил возмущение мэру Милана из-за выставки об "Азове"*
Генеральный консул России в Милане Дмитрий Штодин обратился к мэру итальянского города Джузеппе Сале из-за открытия фотовыставки, посвященной украинскому... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T20:14
2023-09-09T20:51
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москва
милан
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РИМ, 9 сен — РИА Новости. Генеральный консул России в Милане Дмитрий Штодин обратился к мэру итальянского города Джузеппе Сале из-за открытия фотовыставки, посвященной украинскому подразделению "Азов"*.В письме, опубликованном в соцсетях, дипломат заявил, что "с огорчением" узнал об этом событии.&quot;Принимая во внимание, что без поддержки властей организация такого мероприятия была бы невозможна, я хотел бы выразить свое глубочайшее возмущение решением мэрии предоставить место украинскому воинскому подразделению &quot;Азов&quot;, известному своими массовыми убийствами, совершенными не только в Мариуполе, но и по всему Донбассу&quot;, — заявил Штодин.По его словам, Милан таким образом предоставляет "сцену для выступлений самых темных сил нацистско-фашистского происхождения" и не содействуют достижению широко обсуждаемого мира на Украине. В середине августа посольство России в Риме выразило недоумение из-за публикаций местных СМИ о возвращении к боевым действиям боевиков "Азова"*, указав на их героизацию и использование провокационных фотографий. В частности, написала дипмиссия, информационное агентство Ansa проиллюстрировало новость о возвращении боевиков снимком, на котором те "гордо позируют под флагами с символикой дивизий СС".* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230906/vystavka-1894456664.html
https://ria.ru/20230907/natsionalisty-1894667469.html
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в мире, россия, москва, милан
В мире, Россия, Москва, Милан
Генконсул России выразил возмущение мэру Милана из-за выставки об "Азове"*

Генконсул РФ выразил возмущение мэру Милана из-за выставки, посвященной "Азову"

© userВыставка, посвященная "Азову"*, в Милане, Италия
Выставка, посвященная Азову*, в Милане, Италия
© user
Выставка, посвященная "Азову"*, в Милане, Италия
Читать ria.ru в
РИМ, 9 сен — РИА Новости. Генеральный консул России в Милане Дмитрий Штодин обратился к мэру итальянского города Джузеппе Сале из-за открытия фотовыставки, посвященной украинскому подразделению "Азов"*.
В письме, опубликованном в соцсетях, дипломат заявил, что "с огорчением" узнал об этом событии.
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«

"Принимая во внимание, что без поддержки властей организация такого мероприятия была бы невозможна, я хотел бы выразить свое глубочайшее возмущение решением мэрии предоставить место украинскому воинскому подразделению "Азов", известному своими массовыми убийствами, совершенными не только в Мариуполе, но и по всему Донбассу", — заявил Штодин.

По его словам, Милан таким образом предоставляет "сцену для выступлений самых темных сил нацистско-фашистского происхождения" и не содействуют достижению широко обсуждаемого мира на Украине.
В середине августа посольство России в Риме выразило недоумение из-за публикаций местных СМИ о возвращении к боевым действиям боевиков "Азова"*, указав на их героизацию и использование провокационных фотографий. В частности, написала дипмиссия, информационное агентство Ansa проиллюстрировало новость о возвращении боевиков снимком, на котором те "гордо позируют под флагами с символикой дивизий СС".
* Запрещенная в России террористическая организация.
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