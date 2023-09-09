https://ria.ru/20230909/vozmuschenie-1895233901.html

Генконсул России выразил возмущение мэру Милана из-за выставки об "Азове"*

Генконсул России выразил возмущение мэру Милана из-за выставки об "Азове"* - РИА Новости, 09.09.2023

Генконсул России выразил возмущение мэру Милана из-за выставки об "Азове"*

Генеральный консул России в Милане Дмитрий Штодин обратился к мэру итальянского города Джузеппе Сале из-за открытия фотовыставки, посвященной украинскому... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T20:14

2023-09-09T20:14

2023-09-09T20:51

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РИМ, 9 сен — РИА Новости. Генеральный консул России в Милане Дмитрий Штодин обратился к мэру итальянского города Джузеппе Сале из-за открытия фотовыставки, посвященной украинскому подразделению "Азов"*.В письме, опубликованном в соцсетях, дипломат заявил, что "с огорчением" узнал об этом событии."Принимая во внимание, что без поддержки властей организация такого мероприятия была бы невозможна, я хотел бы выразить свое глубочайшее возмущение решением мэрии предоставить место украинскому воинскому подразделению "Азов", известному своими массовыми убийствами, совершенными не только в Мариуполе, но и по всему Донбассу", — заявил Штодин.По его словам, Милан таким образом предоставляет "сцену для выступлений самых темных сил нацистско-фашистского происхождения" и не содействуют достижению широко обсуждаемого мира на Украине. В середине августа посольство России в Риме выразило недоумение из-за публикаций местных СМИ о возвращении к боевым действиям боевиков "Азова"*, указав на их героизацию и использование провокационных фотографий. В частности, написала дипмиссия, информационное агентство Ansa проиллюстрировало новость о возвращении боевиков снимком, на котором те "гордо позируют под флагами с символикой дивизий СС".* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230906/vystavka-1894456664.html

https://ria.ru/20230907/natsionalisty-1894667469.html

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