https://ria.ru/20230909/torgovlya-1895193536.html
G20 обязуется содействовать торговле и не вводить запретов на экспорт
G20 обязуется содействовать торговле и не вводить запретов на экспорт - РИА Новости, 09.09.2023
G20 обязуется содействовать торговле и не вводить запретов на экспорт
Страны G20 обязуется содействовать открытой и справедливой торговле, не вводить запреты на экспорт, следует из декларации стран G20. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T14:53
2023-09-09T14:53
2023-09-09T14:53
экономика
индия
большая двадцатка
нью-дели
цены на нефть
бангладеш
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - РИА Новости. Страны G20 обязуется содействовать открытой и справедливой торговле, не вводить запреты на экспорт, следует из декларации стран G20. "Обязуемся содействовать открытой, справедливой, предсказуемой и основанной на правилах торговле продукцией сельского хозяйства, продовольствием и удобрениями, не вводить запреты или ограничения на экспорт", - говорится в декларации. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
https://ria.ru/20230909/sammit-1895192195.html
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экономика, индия, большая двадцатка, нью-дели, цены на нефть, бангладеш
Экономика, Индия, Большая двадцатка, Нью-Дели, Цены на нефть, Бангладеш
G20 обязуется содействовать торговле и не вводить запретов на экспорт
G20 обязуются содействовать открытой торговле и не вводить запретов на экспорт