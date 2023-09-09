https://ria.ru/20230909/suverenitet-1895181288.html
Россия сегодня отстаивает и утверждает свой суверенитет, заявил Путин
Россия сегодня отстаивает и утверждает свой суверенитет, заявил Путин - РИА Новости, 09.09.2023
Россия сегодня отстаивает и утверждает свой суверенитет, заявил Путин
Россия сегодня отстаивает и утверждает свой суверенитет, как и жители всех регионов страны, москвичи мужественно сражаются в зоне специальной военной операции,... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T14:12
2023-09-09T14:12
2023-09-09T14:12
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москва
владимир путин
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия сегодня отстаивает и утверждает свой суверенитет, как и жители всех регионов страны, москвичи мужественно сражаются в зоне специальной военной операции, а работники московских предприятий вносят огромный вклад в обеспечение оборонного потенциала, заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя жителей столицы с днём города. В субботу президент приехал на праздничный концерт по случаю дня города в Зарядье. Он отметил, что Москва со времени основания "всегда была надежной защитой и твёрдой опорой всего государства российского". "Сама история определила ее особую роль как главного города России. Здесь бьется сердце нашей огромной любимой страны, которая сегодня твёрдо отстаивает и утверждает свой суверенитет. Москвичи, как и жители всех субъектов Федерации, несут боевую вахту в зоне специальной военной операции, сражаются при этом мужественно, героически", - заявил Путин. Президент упомянул, что столица взяла шефство над Донецком и Луганском, проводит комплексную работу по восстановлению инфраструктуры в пострадавших регионах. "Подчеркну это особо: рабочие, инженеры московских предприятий, промышленных центров московской агломерации вносят огромный вклад в обеспечение оборонного потенциала страны", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230909/putin-1895167963.html
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россия, москва, владимир путин
Россия, Москва, Владимир Путин
Россия сегодня отстаивает и утверждает свой суверенитет, заявил Путин
Путин: Россия сегодня отстаивает и утверждает свой суверенитет